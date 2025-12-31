Franco Velazco respondió fuerte sobre polémica entre Fossati y Universitario: "Es un..."

Franco Velazco, administrador temporal de Universitario de Deportes, fue entrevistado por un medio especializado en la tienda merengue. Por eso, fue consultado sobre diversos temas que involucran al club, entre ellos la supuesta deuda pendiente que tienen con el exentrenador Jorge Fossati.

Franco Velazco reveló si Universitario le debe a Jorge Fossati

En una entrevista con el programa 'Guapas y Elegantes' de 'Tiempo Crema', Velazco fue preguntado directamente si Universitario tiene una deuda pendiente con Fossati. El dirigente crema aclaró este posible problema entre el entrenador y el equipo con un comentario claro.

"No hay ninguna deuda con el profesor. Mis respetos y consideración con él, sabe el aprecio que le tengo. Hace poco le hemos enviado un correo con el acuerdo para iniciar el proceso de pago, que básicamente son temas que se encontraban pendientes por premios. Las puertas del club siempre van a estar abiertas porque es un histórico para el club", afirmó.

Franco Velazco afirmó que Universitario de Deportes no tiene una deuda pendiente con Jorge Fossati, ya que llegaron a un acuerdo para realizar los pagos correspondientes por temas de premios. Además, dejó en claro que el uruguayo es una persona apreciada en el equipo merengue, por lo que las puertas siempre estarán abiertas.

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre deuda con Universitario?

Fossati utilizó el programa 'AquiTVO' de Radio Ovación para revelar que mientras Universitario presentaba a su nuevo entrenador, Javier Rabanal, el club aún no había hecho los pagos correspondientes con él.

"Estoy tratando de disfrutar, al menos, de una pausa. No puedo hacerlo del todo porque, lamentablemente, la decisión ya está tomada. Todo bien con lo estipulado en el contrato, pero las deudas que tenían con nosotros no terminan de arreglarse con la forma de pago, y eso es algo que no entiendo mucho", comenzó diciendo. "Antes de tomar una decisión así, se debería cerrar el tema anterior, porque si no, se estará utilizando ese dinero en otras cosas", detalló.