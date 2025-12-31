Girotti lanzó mensaje sobre Paolo Guerrero y la competencia por la ‘9’ en Alianza Lima
El nuevo delantero argentino de Alianza Lima fue consultado por Paolo Guerrero y dejó tremendo mensaje sobre su nuevo compañero.
Alianza Lima armó un ataque de lujo para la temporada 2026, pero muchos se preguntan quién será el delantero titular del equipo. Todo está destinado para que Federico Girotti, pero antes de eso el mismo argentino habló de una supuesta rivalidad con Paolo Guerrero. Sabe que se van a conocer en el inicio de la pretemporada. Aunque ya lo enfrentó en el Alianza Lima vs Talleres de este año.
Lejos de creer rivalidad con su nuevo compañero, Federico Girotti está más que contento de compartir vestuario con un delantero de la talla de Paolo Guerrero. “Seguramente en los entrenamientos le pediré muchos consejos; jugar con alguien de su historia será muy lindo porque podré aprender mucho de él (Paolo Guerrero)”, comentó en Alianza Play.
Federico Girotti habló sobre Paolo Guerrero | D Sports
De todas maneras, no deben olvidarse de Luis Ramos. El peruano también acaba de firmar con Alianza Lima y no les pondrá fácil el camino de la titularidad. A diferencia del argentino que hizo 4 goles en el año, el ex Cusco FC viene de marcar 13 goles en Colombia. No hay duda de que la competencia en el atque estará fuerte.
Girotti enamorado de Alianza Lima
"Estoy muy contento de llegar a Alianza Lima. Es una oportunidad única en mi carrera, un gran desafío y espero aprovecharlo al máximo", estas fueron las primeras palabras del ex Talleres en su presentación. Ya anteriormente lo dijo el presidente de su ex club, él vino a Perú con la intención de ser el mejor delantero del fútbol peruano en 2026.
La última temporada de Guerrero
Girotti y Guerrero serán las cartas de gol de Alianza Lima, pero no por mucho. Paolo Guerrero cumplirá 42 años en 2026 y ya hizo oficial su retiro del fútbol profesional. Su adiós se dará a final de la temporada entrante. Su deseo es poder retirarse siendo campeón con el equipo de sus amores. Tendrá un verdadero reto.
