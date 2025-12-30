Después de tantas idas y vueltas, finalmente Universitario hizo oficial la salida de Rodrigo Ureña. El volante chileno tenía la opción de seguir jugando una temporada más, pero le puso fin a su vínculo con el fin de irse al fútbol colombiano. El equipo crema pierde a otra pieza clave pensando en lo que será la campaña 2026 en donde buscarán el tetracampeonato.

Rodrigo Ureña deja Universitario

Rodrigo Ureña, tranquilamente, fue el mejor jugador extranjero de la Liga 1 en los últimos años. Fue tricampeón y clave en el mediocampo de Universitario. Con su partida, esperan que puedan tener un reemplazo a su altura. Esta baja no es la única que ha impactado, sino también están las de Jorge Fossati, Sebastián Britos y Jairo Vélez.

Jorge Fossati era la cabeza de Universitario. Sin embargo, con su partida los cremas pierden una gran posibilidad de lograr el objetivo. El DT uruguayo conocía de pies a cabeza el plantel, pero no renovó porque las negoaciones no llegaron a buen puerto. La apuesta de la U es el español Javier Rabanal, que viene de Independiente del Valle de Ecuador.

Adiós a dos experimentados

Dejaron escapar a Sebastián Britos y Jairo Vélez, cuando habían demostrado que tenían nivel para seguir en el 2026. Hasta el mismo arquero se mostró descontento, pues no cree que hizo méritos para que se de su salida. Llegó en 2024 y ganó dos títulos nacionales. Por el lado de Vélez, la U tenía la prioridad en su fichaje, pero no quisieron pagar la claúsula, ni hacerle contrato largo con una mejora económica.

Fichajes de Universitario para el 2026

Tras el regreso de Diego Romero para ser titular en el arco crema, se suman el defensa argentino Caín Fará y el delantero senegalés Sekou Gassama, ambos vienen de jugar en segunda división y serían pedidos del nuevo DT Javier Rabanal. Para ser sinceros, pueden ser fichajes que terminen por no estar a la altura de Universitario.