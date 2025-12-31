Franco Velazco se defiende tras polémica contra hinchas de Universitario: "No me disculpo..."
El administrador crema calificó de 'estúpidos' a algunos hinchas de Universitario y ahora salió a defenderse en redes.
Franco Velazco está en el ojo de la tormenta por las palabras dirigidas a los hinchas que critican sus decisiones y el trabajo que viene haciendo en la U. Todo empezó a raíz de una información que dice que Sekou Gassama llegará el 20 de enero a la pretemporada, más de 2 semanas tarde.
PUEDES VER: Franco Velazco dio fuerte comentario sobre Sekou Gassama tras llegar a Universitario: "Es un..."
"No saben lo que pasa en una interna de fútbol, la gente que critica no sabe lo que pasa en el camerino no sabe las relaciones que existen entre directivo, jugadores y cuerpo técnico. No lo quería decir, pero lo voy a tener que mencionar porque hay tantos estúpidos que hablan estupideces, él tiene un problema familiar muy delicado que esperemos se pueda solucionar", fueron las palabras de Velazco.
Al final tuvo que dejar un nuevo mensaje, pero esta vez en su cuenta personal de X. "Que algunos no saquen de contexto mi adjetivo dirigido a esos hinchas de celular (menos mal pocos) que no han dejado de atacar, criticar, exponer al club todo este mes", escribió el administrador crema. Al final, no se terminó retractando.
Franco Velazco vía X
No hay disculpas para esos hinchas
Él sigue firme en su postura, pues está cuidando a Universitario. Parece ser que única intención era explicar a quién iba dirigido ese tipo de comentarios. Ahora el equipo crema se podrá ir preparando porque la próxima semana darán inicio a la pretemporada con miras a lo que será el 2026. Por ahora su primer partido será ante la Universidad de Chile por la Noche Crema.
Así terminó su mensaje Franco Velazco
Así terminó su mensaje Franco Velazco en X
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90