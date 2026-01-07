ALERTA en el Atlántico: EE. UU. incauta petrolero vinculado a Venezuela tras persecución internacional

Estados Unidos incautó un petrolero vinculado a Venezuela tras rastrearlo durante semanas a través del océano Atlántico, en una operación que incluyó activos militares, apoyo del Reino Unido y vigilancia aérea constante, según confirmaron autoridades estadounidenses.

El buque, originalmente llamado Bella 1, había sido sancionado en 2024 por Washington por operar dentro de una "flota fantasma" dedicada al transporte ilícito de petróleo. La incautación se produjo a más de 300 kilómetros al sur de Islandia, en el Atlántico Norte.

Persecución marítima y tensión con Rusia

De acuerdo con Reuters, la operación fue llevada a cabo por la Guardia Costera de Estados Unidos con apoyo del ejército estadounidense, luego de que el petrolero evadiera un intento de abordaje cerca de Venezuela el mes pasado. Durante la persecución, un funcionario estadounidense reveló que Rusia movilizó activos navales y un submarino con la intención de proteger al Bella 1.

Estados Unidos incautó un petrolero vinculado a Venezuela en el Atlántico Norte.

En medio de la huida, la tripulación del buque pintó una bandera rusa en el casco y posteriormente el barco apareció registrado en Rusia bajo un nuevo nombre: Marinera. Pese a una solicitud diplomática formal de Moscú exigiendo el cese de la persecución, la administración Trump no reconoció la nacionalidad rusa del petrolero y lo consideró apátrida, lo que permitió avanzar con la incautación.

Operativo internacional y bloqueo petrolero

Datos de MarineTraffic muestran que el buque realizó un giro brusco hacia el sur en el momento en que surgieron los reportes de la incautación. Durante los días previos, Estados Unidos desplegó aviones de vigilancia P-8, C-17, V-22 Osprey y aviones AC-130 desde bases en el Reino Unido. El Ministerio de Defensa británico confirmó que brindó apoyo operativo, incluyendo el uso de bases y vigilancia aérea, mientras que el buque británico RFA Tideforce colaboró en la intercepción.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, celebró la operación y advirtió: "Los criminales del mundo están advertidos. Pueden correr, pero no pueden esconderse". En paralelo, Estados Unidos incautó otra embarcación en el Caribe, considerada apátrida y vinculada a actividades ilícitas.

La operación se enmarca en el "bloqueo total" anunciado por el presidente Donald Trump contra petroleros sancionados que intenten entrar o salir de Venezuela, como parte de la presión contra el régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas.