PELIGRO de incendio en Walmart de Homewood: tres adolescentes enfrentan CARGOS por causar millones de dólares en daños
Tres adolescentes fueron arrestados por provocar un incendio en el Walmart de Homewood, que obligó a evacuar, y un menor de 16 años será juzgado como adulto.
Un alarmante incidente sacudió la comunidad de Homewood cuando un incendio en un Walmart Estados Unidos Supercenter causó cuantiosos daños y provocó la detención de tres adolescentes. Las autoridades confirmaron que el fuego fue intencional, afectando gravemente la tienda ubicada en Lakeshore Parkway.
Tres adolescentes enfrentan cargos por incendio en Walmart de Homewood
Según informó ABC 33/40, los tres jóvenes, de 15, 15 y 16 años, enfrentan cargos de incendio provocado en primer grado y daños criminales en primer grado. El incidente ocurrió alrededor de las 10:00 a. m. del martes 30 de diciembre, y los bomberos de Homewood y Vestavia Hills acudieron rápidamente para controlar el fuego.
El sargento de policía Mark Trippe declaró a ABC 33/40 que las cámaras de seguridad muestran cómo los sospechosos "entraron al Walmart USA, prendieron fuego a la ropa de cama y luego salieron corriendo. Quemaron una zona considerable". El incendio generó una densa nube de humo que obligó a evacuar a clientes y empleados; afortunadamente, no se reportaron heridos.
Tres adolescentes son acusados de causar un incendio en un Walmart.
Daños millonarios y situación actual de la tienda
Las autoridades informaron que Walmart reportó pérdidas superiores a 5 millones de dólares debido al incendio, según ABC 33/40. Gracias a una investigación rápida, los sospechosos fueron identificados en menos de ocho horas y detenidos a la mañana siguiente.
La Fiscalía del Condado de Jefferson decidió que el joven de 16 años sea procesado como adulto y permanezca detenido sin derecho a fianza. Mientras tanto, aunque la tienda ha reabierto parcialmente, la sección de artículos para el hogar sigue acordonada con plástico y en reparación.
Este caso subraya la importancia de la seguridad en los comercios y el impacto económico que puede causar un incendio provocado, al mismo tiempo que genera preocupación en la comunidad local por la responsabilidad juvenil y el riesgo de actos delictivos en espacios públicos.
