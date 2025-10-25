DNI electrónico GRATIS este 26 de octubre para vecinos de Pucusana: conoce horario y lugar de la campaña

Este domingo 26 de octubre, los vecinos del distrito de Pucusana tendrán la oportunidad de recibir su DNI electrónico (DNIe) de forma gratuita, gracias a una jornada especial organizada por la Municipalidad de Pucusana en coordinación con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

La actividad forma parte de las campañas de inclusión e identificación ciudadana que buscan acercar los servicios del Estado a las comunidades, facilitando el acceso a un documento moderno, seguro y digital, que permite realizar trámites en línea y firmar documentos electrónicos con plena validez legal.

El evento se desarrollará a partir de las 9:30 de la mañana en el estadio del asentamiento humano Lomas de Marchán, y estará dirigido exclusivamente a los residentes de Pucusana. Se trata de una gran oportunidad para que los ciudadanos puedan renovar su documento, actualizar sus datos o recibir su nuevo DNIe, sin necesidad de trasladarse hasta una agencia de Reniec.

Jornada gratuita de DNI electrónico en Pucusana

El DNI electrónico (DNIe) es la versión más avanzada del documento nacional de identidad, que incorpora un chip digital y permite la firma electrónica certificada. Con él, los ciudadanos pueden realizar trámites en línea de manera segura, acceder a servicios del Estado, y firmar documentos con la misma validez que una firma manuscrita.

Durante esta jornada, los pobladores de Pucusana podrán acceder de manera gratuita a diversos servicios de identificación personal.

Servicios que se ofrecerán durante la campaña

Los vecinos podrán realizar los siguientes trámites el domingo 26 de octubre en el estadio del asentamiento humano Lomas de Marchán:

Renovación de DNI (en caso de caducidad o deterioro).

Rectificación de datos personales, como nombre, dirección o estado civil.

Actualización de fotografía (obligatoria en caso de cambio físico notorio o mayores de edad).

Entrega del DNI electrónico previamente gestionado, para quienes ya iniciaron su trámite y esperan recoger su documento.

Cupos limitados y acceso exclusivo para residentes

La Municipalidad de Pucusana informó que la campaña contará con cupos limitados, por lo que se recomienda a los interesados acudir temprano para asegurar su atención.

Asimismo, se recordó que solo podrán acceder al servicio las personas que residan en el distrito de Pucusana, debiendo presentar un recibo de servicio (agua o luz) o cualquier documento que acredite su dirección.

La atención se iniciará a las 9:30 a.m. y se atenderá por orden de llegada. Personal del Reniec y de la municipalidad estará presente para orientar a los vecinos y verificar los requisitos.

Importancia del DNI electrónico

El DNIe no solo cumple la función de identificación, sino que también permite a los ciudadanos realizar gestiones digitales de forma segura, como:

Firmar documentos electrónicamente.

Acceder a plataformas del Estado (gob.pe, SUNAT, Reniec, etc.).

Participar en trámites en línea sin necesidad de acudir físicamente.

De esta manera, el documento promueve la modernización del Estado y la inclusión digital, facilitando a los ciudadanos una herramienta práctica y vigente para su vida cotidiana.