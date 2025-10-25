- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Cusco vs Atlético Grau
- Manchester United vs Brighton
- Liverpool vs Brentford
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- CTS 2025
DNI electrónico GRATIS este 26 de octubre para vecinos de Pucusana: conoce horario y lugar de la campaña
Este fin de semana, la Municipalidad de Pucusana y RENIEC se unieron para gestionar la realización de un evento que entregará DNIe sin costo.
Este domingo 26 de octubre, los vecinos del distrito de Pucusana tendrán la oportunidad de recibir su DNI electrónico (DNIe) de forma gratuita, gracias a una jornada especial organizada por la Municipalidad de Pucusana en coordinación con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
PUEDES VER: ¿Se puede cambiar la firma del DNI? Esta es la GUÍA para actualizar el dato en tu documento
La actividad forma parte de las campañas de inclusión e identificación ciudadana que buscan acercar los servicios del Estado a las comunidades, facilitando el acceso a un documento moderno, seguro y digital, que permite realizar trámites en línea y firmar documentos electrónicos con plena validez legal.
El evento se desarrollará a partir de las 9:30 de la mañana en el estadio del asentamiento humano Lomas de Marchán, y estará dirigido exclusivamente a los residentes de Pucusana. Se trata de una gran oportunidad para que los ciudadanos puedan renovar su documento, actualizar sus datos o recibir su nuevo DNIe, sin necesidad de trasladarse hasta una agencia de Reniec.
Jornada gratuita de DNI electrónico en Pucusana
El DNI electrónico (DNIe) es la versión más avanzada del documento nacional de identidad, que incorpora un chip digital y permite la firma electrónica certificada. Con él, los ciudadanos pueden realizar trámites en línea de manera segura, acceder a servicios del Estado, y firmar documentos con la misma validez que una firma manuscrita.
Durante esta jornada, los pobladores de Pucusana podrán acceder de manera gratuita a diversos servicios de identificación personal.
Servicios que se ofrecerán durante la campaña
Los vecinos podrán realizar los siguientes trámites el domingo 26 de octubre en el estadio del asentamiento humano Lomas de Marchán:
- Renovación de DNI (en caso de caducidad o deterioro).
- Rectificación de datos personales, como nombre, dirección o estado civil.
- Actualización de fotografía (obligatoria en caso de cambio físico notorio o mayores de edad).
- Entrega del DNI electrónico previamente gestionado, para quienes ya iniciaron su trámite y esperan recoger su documento.
Cupos limitados y acceso exclusivo para residentes
La Municipalidad de Pucusana informó que la campaña contará con cupos limitados, por lo que se recomienda a los interesados acudir temprano para asegurar su atención.
Asimismo, se recordó que solo podrán acceder al servicio las personas que residan en el distrito de Pucusana, debiendo presentar un recibo de servicio (agua o luz) o cualquier documento que acredite su dirección.
La atención se iniciará a las 9:30 a.m. y se atenderá por orden de llegada. Personal del Reniec y de la municipalidad estará presente para orientar a los vecinos y verificar los requisitos.
Importancia del DNI electrónico
El DNIe no solo cumple la función de identificación, sino que también permite a los ciudadanos realizar gestiones digitales de forma segura, como:
- Firmar documentos electrónicamente.
- Acceder a plataformas del Estado (gob.pe, SUNAT, Reniec, etc.).
- Participar en trámites en línea sin necesidad de acudir físicamente.
De esta manera, el documento promueve la modernización del Estado y la inclusión digital, facilitando a los ciudadanos una herramienta práctica y vigente para su vida cotidiana.
- 1
Municipalidad de Lima dio buena noticia a ciudadanos: inició limpieza de zona con toneladas de basura hasta Evitamiento
- 2
Vecinos de San Juan de Miraflores recibieron estupenda noticia: se inició importante obra tras años de espera
- 3
Municipalidad de Lima liberó nueva vía de Evitamiento: reduce el tiempo de viaje sin pagar peaje
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50