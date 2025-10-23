DNI electrónico gratis en varios distritos: lista de lugares, fechas y horarios

0
Varios distritos de Lima están ofreciendo DNI electrónico gratis a sus ciudadanos. El RENIEC está impulsando esta iniciativa a favor de la población.

El RENIEC está realizando diversas campañas de DNI electrónico gratis.
El RENIEC está realizando diversas campañas de DNI electrónico gratis. | Composición Líbero / Margoth Aliaga
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil está realizando diversas campañas que buscan impulsar el DNI electrónico. Esta iniciativa se realiza de manera conjunta con los municipios distritales. Si quieres conocer las fechas, horarios y dónde se realizarán, solo revisa las próximas líneas.

DNI electrónico gratis todo octubre: distritos, fechas y horarios

A continuación, podrás conocer en qué distritos podrás acceder al DNI electrónico totalmente gratis, así como los horarios establecidos por las municipalidades y el RENIEC.

DNI electrónico en Independencia

El viernes 24 de octubre se llevará a cabo una campaña de DNI electrónico gratis a favor de los ciudadanos. El RENIEC dispuso 300 cupos disponibles, y se realizará en el frontis de la Municipalidad de Independencia.

DNI electrónico gratis en San Miguel

Mediante sus redes sociales, la Municipalidad de San Miguel informó que el sábado 25 de octubre se realizará la campaña de DNI electrónico de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. La atención será en el Parque Brasil (Canamelares con Patapó).

DNI electrónico San Martín de Porres

El municipio de San Martín de Porres y el RENIEC llevará a cabo una campaña de DNI electrónico el lunes 27 de octubre en la Urbanización Mesa Redonda, Parque Vencedores, Av. Bolognesi cruce con Av. Industrial.

DNI electrónico gratis en Los Olivos

El RENIEC en conjunto con la Municipalidad de Los Olivos, confirmó campaña de DNI para el viernes 24 de octubre de 9:30 a.m. a 1:00 p.m. Este evento se realizará en el frontis de la Veterinaria Municipal, el cual está al costado del Palacio Municipal.

