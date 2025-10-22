- Hoy:
Renovación de DNI electrónico GRATIS en Independencia: fecha y quiénes podrán acceder al beneficio
Diversos ciudadanos podrás acceder a la renovación de DNI electrónico totalmente gratis. Conoce cuándo y quiénes son los beneficiarios.
La Municipalidad de Independencia y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil están realizando una campaña de DNI electrónico. La iniciativa busca que la población del distrito pueda acceder a este moderno documento sin gastar dinero.
PUEDES VER: Estado de emergencia en Lima y Callao: ¿podrás asistir a fiestas y conciertos? Esto dice El Peruano
Renovación DNI electrónico GRATIS
De acuerdo a la información brindada en las redes sociales del municipio, la iniciativa está dirigida a los menores de 17 años y adultos mayores de 60. Se recomienda a las personas asistir al lugar anticipación al lugar, porque solo se habilitaron 300 cupos.
El RENIEC está realizando renovación de DNI electrónico gratis.
La campaña se realizará el viernes 24 de octubre, de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde en el Frontis de la Municipalidad de Independencia, el cual está ubicado en la Avenida Túpac Amaru k.m. 4.5.
Debes saber que, el RENIEC habilitó diversos trámites a favor de los ciudadanos, quienes podrán realizar la renovación por caducidad, actualización de dirección, actualización de imagen y duplicado.
Consulta de estado de trámite de DNI
Si ya realizaste tu trámite de DNI, entonces debes saber que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil habilitó una página web para que los ciudadanos puedan consultar el estados de su Documento de Identidad.
- Ingresa al LINK de consulta de estado de trámite de DNI
- Clic en 'Consulta por Documento Nacional de Identificación - DNI'
- Ingresa tu número de DNI
- Finalmente, selecciona la opción 'Consultar'
