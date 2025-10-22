0
LO ÚLTIMO
Tabla del Clausura y Acumulado de la Liga 1

Renovación de DNI electrónico GRATIS en Independencia: fecha y quiénes podrán acceder al beneficio

Diversos ciudadanos podrás acceder a la renovación de DNI electrónico totalmente gratis. Conoce cuándo y quiénes son los beneficiarios.

Roxana Aliaga
Miles de ciudadanos podrán acceder a la renovación de DNI electrónico gratis.
Miles de ciudadanos podrán acceder a la renovación de DNI electrónico gratis. | Composición Líbero / Roxana Aliaga
COMPARTIR

La Municipalidad de Independencia y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil están realizando una campaña de DNI electrónico. La iniciativa busca que la población del distrito pueda acceder a este moderno documento sin gastar dinero.

Conoce qué actividades necesitan permiso ante la declaración del estado de emergencia.

PUEDES VER: Estado de emergencia en Lima y Callao: ¿podrás asistir a fiestas y conciertos? Esto dice El Peruano

Renovación DNI electrónico GRATIS

De acuerdo a la información brindada en las redes sociales del municipio, la iniciativa está dirigida a los menores de 17 años y adultos mayores de 60. Se recomienda a las personas asistir al lugar anticipación al lugar, porque solo se habilitaron 300 cupos.

dni electronico

El RENIEC está realizando renovación de DNI electrónico gratis.

La campaña se realizará el viernes 24 de octubre, de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde en el Frontis de la Municipalidad de Independencia, el cual está ubicado en la Avenida Túpac Amaru k.m. 4.5.

Debes saber que, el RENIEC habilitó diversos trámites a favor de los ciudadanos, quienes podrán realizar la renovación por caducidad, actualización de dirección, actualización de imagen y duplicado.

Consulta de estado de trámite de DNI

Si ya realizaste tu trámite de DNI, entonces debes saber que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil habilitó una página web para que los ciudadanos puedan consultar el estados de su Documento de Identidad.

Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. ¿Toque de queda en Lima y el Callao desde HOY? Lo último según El Peruano

  2. Municipalidad de San Juan de Lurigancho inicia obra tras 35 años de espera: mejorará la calidad de vida de vecinos

  3. Afiliados de EsSalud pueden asegurar a sus hijos mayores de 18 años: estos son los requisitos

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano