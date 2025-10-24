0
DNI electrónico GRATIS este 25 de octubre: dónde será la campaña y quiénes se beneficiarán

Los vecinos del distrito del Rímac podrán verse beneficiados con esta nueva iniciativa que les ofrecerá el documento sin costo.

Daniela Alvarado
DNI gratis: revisa cómo acceder al beneficio
La Municipalidad del Rímac, en coordinación con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), anunció una jornada especial de entrega gratuita del Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe), que se realizará este sábado 25 de octubre de 2025 en las instalaciones del municipio. La actividad está dirigida a niños, adolescentes y adultos mayores del distrito, con el objetivo de facilitar el acceso a este importante documento que permite acreditar la identidad y realizar trámites digitales de manera segura.

El RENIEC está realizando diversas campañas de DNI electrónico gratis.

PUEDES VER: DNI electrónico gratis en varios distritos: lista de lugares, fechas y horarios

Durante la jornada, personal del RENIEC brindará orientación sobre el proceso de obtención del DNI electrónico, así como asistencia para la activación del chip digital y la verificación de datos personales. Además, se contará con módulos de atención preferencial para personas con discapacidad y adultos mayores, a fin de garantizar un servicio rápido y accesible para todos los vecinos del Rímac.

El evento forma parte de las acciones impulsadas por la municipalidad para promover la inclusión digital y la modernización de los servicios públicos, permitiendo que más ciudadanos puedan acceder a beneficios, programas sociales y gestiones en línea sin costo alguno.

La importancia del DNI electrónico

El DNI electrónico (DNIe) es una evolución del documento tradicional que incorpora un chip de seguridad y una firma digital, lo que permite a los ciudadanos realizar trámites en línea con plena validez legal. Gracias a esta tecnología, los usuarios pueden firmar documentos digitales, acceder a servicios del Estado, realizar consultas y gestiones desde cualquier lugar, reduciendo tiempos y evitando desplazamientos innecesarios.

Además, el DNIe representa un paso importante hacia la transformación digital del país, fortaleciendo la confianza en los servicios virtuales y promoviendo una administración pública más eficiente y transparente. Para los niños y adolescentes, contar con su documento actualizado garantiza su acceso a la educación, salud y programas sociales; mientras que, para los adultos mayores, facilita el cobro de pensiones y otros beneficios estatales.

La Municipalidad del Rímac invita a todos los vecinos del distrito a participar en esta jornada gratuita y aprovechar la oportunidad de actualizar su documento de identidad con la nueva versión electrónica, contribuyendo así a una ciudadanía más conectada y moderna.

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

