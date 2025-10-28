- Hoy:
Campaña de DNI gratuito en San Juan de Lurigancho: vecinos accederán a beneficio este 30 de octubre
La Municipalidad de San Juan de Lurigancho y RENIEC lanzaron una nueva campaña para obtener DNI gratuito para vecinos. Conoce si podrás ser beneficiario.
Las campañas de DNI gratuito continúan, y este jueves 30 de octubre, se realizará una nueva iniciativa de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC). Vecinos del distrito podrán acceder al documento sin costo alguno, pero deberán tener en cuenta ciertas especificaciones.
Esta campaña solo está dirigida a menores de edad, adolescentes y adultos mayores, teniendo como límite 40 cupos. Los interesados en participar, deberán inscribirse mediante el enlace que la municipalidad compartió: https://shre.ink/oLwY, y posteriormente recibirán una llamada de confirmación.
Municipalidad de San Juan de Lurigancho y RENIEC lanzaron campaña de DNI.
Si en caso te llaman para confirmar la inscripción a la campaña gratuita, acérquese al local de Programas Sociales, ubicado en Av. El Bosque N.º 331 Urb. Canto Grande - San Juan de Lurigancho. El horario de atención del personal del RENIEC será a partir de las 9:00 a. m. hasta la 1:00 p. m.
Por otro lado, la Municipalidad de San Juan de Lurigancho compartió la ubicación exacta para que los vecinos aplicables puedan asistir sin mayor inconveniente. Te compartimos el enlace de Google Maps:
Recuerda que si el usuario es menor de edad, deberá asistir con su padre o madre, o tutor responsable, quien estará correctamente identificado con su DNI. En el caso de cambio de domicilio, se tiene que presentar el recibo de servicio, como luz o agua con un periodo de tiempo no mayor a 3 meses.
