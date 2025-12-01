DNI gratis este 4 de diciembre: campaña de RENIEC beneficiará a jóvenes, niños y adultos mayores

La Municipalidad de Gregorio Albarracín ha anunciado una importante campaña gratuita de emisión de DNI dirigida a la población vulnerable del distrito, una oportunidad clave para que niños, adultos mayores y ciudadanos en condición de vulnerabilidad regularicen su documentación sin costo alguno. La actividad se realizará este miércoles 4 de diciembre desde las 8:00 a.m. en el Auditorio Municipal, donde se atenderá a los vecinos bajo la modalidad de vacantes limitadas.

Esta jornada busca facilitar el acceso a la identidad formal para quienes enfrentan dificultades económicas o sociales que les impiden costear el trámite regular. Además, se ha informado que la campaña no especifica si el trámite corresponde al DNI electrónico, por lo que los asistentes deben considerar que podría tratarse del DNI convencional.

Para poder realizar el trámite, es indispensable llevar el DNI o una copia del documento de la persona para quien se efectuará la gestión, ya sea para renovación, duplicado o actualización de datos.

Este 4 de diciembre se dará una nueva campaña de RENIEC/ FOTO: Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa

DNI gratis para población vulnerable

La iniciativa está orientada a brindar apoyo directo a familias y ciudadanos en situación vulnerable, reduciendo las brechas en el acceso a la identidad legal. La documentación vigente es esencial para acceder a programas sociales, educación, salud y otros servicios estatales; por ello, esta campaña representa una oportunidad fundamental para quienes requieren actualizar o reponer su documento de identidad.

Lugar y horario de atención

A continuación te dejamos los datos completos sobre la iniciativa dirigida a adolescentes de 17 años, recién nacidos, menores de 0 a 16 años y adultos mayores.

Fecha: Miércoles 4 de diciembre

Hora: Desde las 8:00 a.m hasta las 12:30 p.m.

Lugar: Auditorio Municipal de Gregorio Albarracín

Atención: Por orden de llegada (vacantes limitadas)

¿Qué necesitas llevar para tramitar el DNI gratuito?

Para asegurar una atención rápida y efectiva, los organizadores han precisado que los asistentes deben presentarse con: