Christian Cueva y la decisión que tomó sobre Emelec tras varias ofertas: "Preguntaron por él"

Finalizado el Torneo Clausura 2025, diversos equipos se enfocan en los próximos retos para la temporada 2026. En ese sentido, ya planifican sus planteles con importantes elementos y Christian Cueva sonó como opción para regresar al fútbol peruano y reforzar a un club, pese a que aún tiene un vínculo con Emelec.

Precisamente, una de las noticias que captó la atención recientemente fue que ‘Aladino’ no viajó a Manta para el partido clave del hexagonal del fútbol ecuatoriano, generando la incertidumbre sobre su futuro. En medio de esta situación, desde el país norteño se pronunciaron sobre el mediocampista nacional.

Christian Cueva captó la atención de los hinchas en Ecuador

“El hecho es que el jugador aparentemente sí viajará para el partido ante LDU de Quito, recordemos que ante Manta no fue porque estaba buscando soluciones de pago (con la directiva)”, dijo el periodista Javier Ruíz en el programa ‘De Una’ en el que se analizaba el presente del equipo.

(Video: Marca 90 Ecuador)

De esta manera, ‘Aladino’ será parte de la delegación de Emelec para el próximo encuentro ante LDU de Quito por la Copa Ecuador, mientras genera debate entre los hinchas que esperan que pueda solucionar este tema para el beneficio del club.

“El tema de Christian Cueva, tiene dos ofertas en el fútbol peruano. Una que se ha podido conocer es la de Juan Pablo II y me dijeron que dos equipos de Ecuador preguntaron por él. Son equipos que están preguntando su situación”, resaltó.

¿Cuál es el valor de Christian Cueva?

De acuerdo a Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, el volante de Emelec, Christian Cueva, tiene un valor en el mercado actual de 250 mil €.