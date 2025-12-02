- Hoy:
¿A qué hora juega Liga de Quito vs Emelec y qué canal transmite el partido por Copa Ecuador?
Liga de Quito y Emelec se enfrentan por la vuelta de la semifinal de la Copa Ecuador desde el Estadio Rodrigo Paz Delgado. Repasa horarios y canales para ver el cotejo.
Liga de Quito y Emelec se enfrentan este miércoles 3 de diciembre, en partido correspondiente al duelo de vuelta de las semifinales de la Copa Ecuador 2025. El duelo se disputa en el Estadio Rodrigo Paz Delgado y a continuación puedes conocer todos los detalles de este encuentro.
¿A qué hora juega Liga de Quito vs Emelec?
- Perú, Ecuador y Colombia: 19:00 p.m.
- Bolivia y Venezuela: 20:00 p.m.
- Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay: 21:00 p.m.
- México: 18:00 p.m.
- Estados Unidos: 19:00 p.m. (Miami y Nueva York) y 16:00 p.m. (Los Ángeles)
- España: 01:00 a.m. (02/12/2025)
¿Dónde ver Liga de Quito vs Emelec?
- Perú: DirecTV Sports
- Argentina: DirecTV Sports
- Colombia: DirecTV Sports
- Ecuador: DirecTV Sports
- Uruguay: DirecTV Sports
- Venezuela: DirecTV Sports
Liga de Quito vs Emelec: previa del partido
El duelo de vuelta por las semifinales de la Copa Ecuador entre Liga de Quito y Emelec se definirá en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, ya que el cuadro del 'Bombillo' buscará revertir el 2-1 que tiene en desventaja.
Ambos clubes llegan a este partido, uno más motivado que el otro, debido a que en sus últimos cinco partidos han demostrado un rendimiento regular.
Por el lado de Liga de Quito, dirigido por Tiago Nunes, jugará el partido luego de obtener 4 victorias y solo 1 empate en sus enfrentamientos. El único equipo que pudo sacarle un empate fue Barcelona SC.
Contrario a esta situación, Emelec, que no la pasa nada bien debido a un tema financiero y porque jugadores como Christian Cueva ya no desean jugar en el club, llega mal al partido.
El 'Bombillo' tiene 4 derrotas y solo 1 victoria en sus últimos 5 enfrentamientos, por lo que su rendimiento para enfrentar a LDU de Quito podría afectar el resultado.
