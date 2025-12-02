¿A qué hora juega Liga de Quito vs Emelec y qué canal transmite el partido por Copa Ecuador?

Liga de Quito y Emelec se enfrentan este miércoles 3 de diciembre, en partido correspondiente al duelo de vuelta de las semifinales de la Copa Ecuador 2025. El duelo se disputa en el Estadio Rodrigo Paz Delgado y a continuación puedes conocer todos los detalles de este encuentro.

¿A qué hora juega Liga de Quito vs Emelec?

Perú, Ecuador y Colombia: 19:00 p.m.

Bolivia y Venezuela: 20:00 p.m.

Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay: 21:00 p.m.

México: 18:00 p.m.

Estados Unidos: 19:00 p.m. (Miami y Nueva York) y 16:00 p.m. (Los Ángeles)

España: 01:00 a.m. (02/12/2025)

¿Dónde ver Liga de Quito vs Emelec?

Perú: DirecTV Sports

Argentina: DirecTV Sports

Colombia: DirecTV Sports

Ecuador: DirecTV Sports

Uruguay: DirecTV Sports

Venezuela: DirecTV Sports

Liga de Quito vs Emelec: previa del partido

El duelo de vuelta por las semifinales de la Copa Ecuador entre Liga de Quito y Emelec se definirá en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, ya que el cuadro del 'Bombillo' buscará revertir el 2-1 que tiene en desventaja.

Ambos clubes llegan a este partido, uno más motivado que el otro, debido a que en sus últimos cinco partidos han demostrado un rendimiento regular.

Por el lado de Liga de Quito, dirigido por Tiago Nunes, jugará el partido luego de obtener 4 victorias y solo 1 empate en sus enfrentamientos. El único equipo que pudo sacarle un empate fue Barcelona SC.

Contrario a esta situación, Emelec, que no la pasa nada bien debido a un tema financiero y porque jugadores como Christian Cueva ya no desean jugar en el club, llega mal al partido.

El 'Bombillo' tiene 4 derrotas y solo 1 victoria en sus últimos 5 enfrentamientos, por lo que su rendimiento para enfrentar a LDU de Quito podría afectar el resultado.