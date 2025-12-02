0

¿A qué hora juega Liga de Quito vs Emelec y qué canal transmite el partido por Copa Ecuador?

Liga de Quito y Emelec se enfrentan por la vuelta de la semifinal de la Copa Ecuador desde el Estadio Rodrigo Paz Delgado. Repasa horarios y canales para ver el cotejo.

Luis Blancas
¿A qué hora juega Liga de Quito vs Emelec y qué canal transmite el partido por Copa Ecuador?
¿A qué hora juega Liga de Quito vs Emelec y qué canal transmite el partido por Copa Ecuador? | Composición: Líbero
COMPARTIR

Liga de Quito y Emelec se enfrentan este miércoles 3 de diciembre, en partido correspondiente al duelo de vuelta de las semifinales de la Copa Ecuador 2025. El duelo se disputa en el Estadio Rodrigo Paz Delgado y a continuación puedes conocer todos los detalles de este encuentro.

Christian Cueva y una noticia que sorprende en Ecuador.

PUEDES VER: Christian Cueva y la decisión que tomó sobre Emelec tras varias ofertas: "Preguntaron por él"

¿A qué hora juega Liga de Quito vs Emelec?

  • Perú, Ecuador y Colombia: 19:00 p.m.
  • Bolivia y Venezuela: 20:00 p.m.
  • Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay: 21:00 p.m.
  • México: 18:00 p.m.
  • Estados Unidos: 19:00 p.m. (Miami y Nueva York) y 16:00 p.m. (Los Ángeles)
  • España: 01:00 a.m. (02/12/2025)

¿Dónde ver Liga de Quito vs Emelec?

  • Perú: DirecTV Sports
  • Argentina: DirecTV Sports
  • Colombia: DirecTV Sports
  • Ecuador: DirecTV Sports
  • Uruguay: DirecTV Sports
  • Venezuela: DirecTV Sports

Liga de Quito vs Emelec: previa del partido

El duelo de vuelta por las semifinales de la Copa Ecuador entre Liga de Quito y Emelec se definirá en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, ya que el cuadro del 'Bombillo' buscará revertir el 2-1 que tiene en desventaja.

Ambos clubes llegan a este partido, uno más motivado que el otro, debido a que en sus últimos cinco partidos han demostrado un rendimiento regular.

Por el lado de Liga de Quito, dirigido por Tiago Nunes, jugará el partido luego de obtener 4 victorias y solo 1 empate en sus enfrentamientos. El único equipo que pudo sacarle un empate fue Barcelona SC.

Contrario a esta situación, Emelec, que no la pasa nada bien debido a un tema financiero y porque jugadores como Christian Cueva ya no desean jugar en el club, llega mal al partido.

El 'Bombillo' tiene 4 derrotas y solo 1 victoria en sus últimos 5 enfrentamientos, por lo que su rendimiento para enfrentar a LDU de Quito podría afectar el resultado.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

Lo más visto

  1. Barcelona le volteó el partido al Atlético Madrid y se consolida como único líder de LaLiga

  2. Hernán Barcos pretendido por equipo extranjero tras su salida de Alianza Lima: "Recibió..."

  3. DT de Flamengo, Filipe Luis, dio rotundo calificativo al Monumental tras salir campeón: "Es..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano