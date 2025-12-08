Reimond Manco da rotundo comentario a Christian Cueva tras presentación en Juan Pablo II: "Eres..."

Una de las novedades en el mercado de pases de la Liga 1 fue la incorporación de Christian Cueva a Juan Pablo II. El elenco de Chongoyape apuesta por el '10' que una vez tuvo la selección peruana, por lo que generó todo tipo de reacciones en redes sociales. Justamente, uno de ellos fue Reimond Manco, quien en su programa no calló en lo absoluto para dirigirse a 'Aladino'.

En su programa de "Manco TV", el popular 'Rei' se mostró muy impresionado por ver que Christian Cueva jugará en Juan Pablo II. Sabiendo que uno de los deseos del volante es regresar a la Bicolor, el ex Jotita no dudó en pedirle públicamente que mejore su condición física. Sabe que su nivel es indiscutible, pero para volver a la selección debe estar pleno como lo demanda el fútbol de hoy en día.

"Sorprende Juan Pablo II con este fichaje. Todos sabemos la calidad que tiene Christian Cueva. Te lo digo 'Enano'… Yo nunca he tenido problemas contigo, ni quiero tenerlos. Lo primero que debes hacer es bajar de peso. Se nota y se ve mal tu estado físico. Te lo digo con todo el respeto del mundo, eres grande y crack, pero con ese estado es difícil que te puedan convocar a la selección. Quizás te alcance para jugar en la Liga 1, pero no en Eliminatorias. Si bajas de peso, tiene que ser el ‘10’ titular de la selección, sin dudas", manifestó Reimond Manco.

(VIDEO: Manco TV)

Sabiendo que existe cierta polémica entre Reimond Manco y Christian Cueva, el ahora conductor nacional dejó en claro su postura respecto al nuevo fichaje de Juan Pablo II. 'Rei' aclaró que le tiene un gran respeto y que sus opiniones pasadas eran por su sentir a la hora de elegir a los convocados a la Bicolor.

"Cuando hice el comentario sobre si estaba de acuerdo con tu convocatoria, cuando recién tenías continuidad en Cienciano, y dije que 'no'; lo dije porque debo ser imparcial, en ese momento recién estabas volviendo. Siempre he dicho que no se juega con el pasado ni con el nombre, se juega con el momento futbolístico", manifestó.

Así presentó Juan Pablo II a Christian Cueva

El pasado domingo 7 de diciembre, Juan Pablo II anunció oficialmente la incorporación de Christian Cueva por todo el 2026. El cuadro de Chongoyape desea mantenerse en Primera División y espera tener un salto de calidad con el fichaje del volante peruano.

(VIDEO: Juan Pablo II)