Christian Cueva y las razones para fichar por Juan Pablo II. ¿Por qué vuelve al fútbol peruano?

El Club Juan Pablo II anunció de manera oficial el fichaje de Christian Cueva para la temporada 2026, en la que tendrá como objetivo principal pelear por la clasificación a un torneo internacional, luego de haber salvado la categoría este año. El volante nacional tuvo tres razones clave para volver al fútbol peruano y regresar a jugar por un equipo de provincia.

Como se recuerda, Christian Cueva se liberó del Emelec de Ecuador club con el que mantenía una deuda cercana a los tres meses de salario. Tras analizar varias opciones, el mediocampista decidió firmar por el modesto Juan Pablo II, institución que logró mantenerse en la máxima división.

Según pudo conocer Líbero por fuentes cercanas a Cueva, estas fueron las motivaciones que lo llevaron a volver al país, tal como ocurrió a inicios del 2025 cuando fichó por Cienciano.

Tema familiar

La primera razón es familiar. El futbolista atraviesa un proceso de divorcio con su esposa, Pamela López, y busca estar lo más cerca posible de sus hijos durante esta etapa personal.

Deportivo

La segunda está vinculada a lo deportivo. El club Juan Pablo II le ofreció todas las facilidades para que pueda recuperar su mejor nivel. La institución de Chongoyape cuenta con un centro de alto rendimiento que estará a disposición de ‘Aladino’, con la meta de volver a su mejor versión, clasificar a un certamen internacional y pelear por el título nacional.

Selección

Finalmente, la tercera razón es su deseo de regresar a la selección peruana. Cueva ha dejado en claro que busca volver a la ‘Bicolor’ a base de trabajo y esfuerzo. “Eso me lo tengo que ganar”, dijo en una entrevista para el canal Satélite Plus.