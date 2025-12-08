0
Gimnasia vs Estudiantes por el Clausura de Argentina

Christian Cueva y las razones para fichar por Juan Pablo II. ¿Por qué vuelve al fútbol peruano?

Volante peruano Christian Cueva dejó Emelec por falta de pagos y fichó por Juan Pablo II hasta diciembre del 2027. Conoce sus razones para volver a jugar en provincia.

Manuel Menéndez
Christian Cueva jugará por dos años en Juan Pablo II
Christian Cueva jugará por dos años en Juan Pablo II | Club Juan Pablo II | Difusión
El Club Juan Pablo II anunció de manera oficial el fichaje de Christian Cueva para la temporada 2026, en la que tendrá como objetivo principal pelear por la clasificación a un torneo internacional, luego de haber salvado la categoría este año. El volante nacional tuvo tres razones clave para volver al fútbol peruano y regresar a jugar por un equipo de provincia.

Como se recuerda, Christian Cueva se liberó del Emelec de Ecuador club con el que mantenía una deuda cercana a los tres meses de salario. Tras analizar varias opciones, el mediocampista decidió firmar por el modesto Juan Pablo II, institución que logró mantenerse en la máxima división.

Según pudo conocer Líbero por fuentes cercanas a Cueva, estas fueron las motivaciones que lo llevaron a volver al país, tal como ocurrió a inicios del 2025 cuando fichó por Cienciano.

libero.pe

Tema familiar

La primera razón es familiar. El futbolista atraviesa un proceso de divorcio con su esposa, Pamela López, y busca estar lo más cerca posible de sus hijos durante esta etapa personal.

Deportivo

La segunda está vinculada a lo deportivo. El club Juan Pablo II le ofreció todas las facilidades para que pueda recuperar su mejor nivel. La institución de Chongoyape cuenta con un centro de alto rendimiento que estará a disposición de ‘Aladino’, con la meta de volver a su mejor versión, clasificar a un certamen internacional y pelear por el título nacional.

Selección

Finalmente, la tercera razón es su deseo de regresar a la selección peruana. Cueva ha dejado en claro que busca volver a la ‘Bicolor’ a base de trabajo y esfuerzo. “Eso me lo tengo que ganar”, dijo en una entrevista para el canal Satélite Plus.

Manuel Menéndez
AUTOR: Manuel Menéndez

Egresado en Ciencias de la Comunicación, Redactor Web y de la edición impresa del Diario Libero, con más de 15 años en periodismo deportivo. Antes en Televisa México, Todo Sport y El Bocón.

