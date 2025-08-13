Fluminense le dio terrible noticia a Kevin Serna y llena de ilusión a Alianza Lima: "Hasta..."

Uno de los jugadores que sonó fuerte en el entorno de Alianza Lima fue Kevin Serna. El futbolista que logró jugar en Matute y defender la camiseta blanquiazul no tenía mucha continuidad en Fluminense, por lo que la opción de volver a La Victoria no era descabellada para la directiva 'íntima'. Sin embargo, el jugador decidió seguir en Brasil para buscar una oportunidad sin saber que le darían dura noticia.

"Si bien es cierto, Alianza Lima estaba solicitando un préstamo, ahora Fluminense lo que desea es solamente vender al futbolista. Por esa razón se vuelve lejano. Club que quiera ir por Kevin Serna, lo va a tener que comprar, no va a salir de otra manera. Se aleja, se pone cuesta arriba y difícil", informó en su momento el periodista José Varela.

Fluminense anuncia nuevo fichaje que competirá con Kevin Serna

En medio de la búsqueda por ganarse un puesto en el once titular de Fluminense, Kevin Serna conoció la terminante decisión del club en fichar a Santiago Moreno de 25 años. Este extremo derecho proviene de la MLS en el Portland Timbers y ahora será competencia directa con el colombiano-peruano.

"¡Santi Moreno se incorpora al Fluminense Fútbol Club! ¡El nuevo número 30 de Flu ha firmado contrato hasta finales de 2029! ¡Bienvenido!", informó Fluminense a través de sus cuentas oficiales.

De esta manera, Kevin Serna tendrá más complicaciones para ser titular en Fluminense, sabiendo que quieren potenciar su ofensiva en las próximas temporadas. Justamente, uno de los deseos de la directiva del 'Flu' es la Copa Sudamericana, por lo que habrá mucha intensidad de trabajo en busca de obtener la gloria.

Santiago Moreno es nuevo jugador de Fluminense.

¿Kevin Serna con chances de regresar a Alianza Lima?

Dado este panorama, se abre la posibilidad de que Kevin Serna busque continuidad y en un club que le dé el respaldo que necesita. Alianza Lima siempre fue opción para el atacante de 27 años, por lo que este fichaje ilusiona a los hinchas ante un probable regreso.

Sin embargo, como bien se mencionó en la cita anterior, Fluminense tomó la firme medida de solo vender a Kevin Serna en caso un club requiera de sus servicios. Caso contrario, el jugador se mantendrá en el club en busca de luchar un puesto en el once titular. Por su parte, el DT del 'Flu' fue claro al opinar del ex Alianza Lima en medio de los rumores que confirmaban su separación.

"Los jugadores tienen contrato y son empleados del club. No hay ninguna cláusula que los obligue a ser titulares. Serna nos ha ayudado cada vez que lo han convocado. Tengo un grupo que debe brindar atención y oportunidades a todos. Y luego los jugadores aprovechan. El problema con los agentes de fútbol es que creen que siempre tienen a Messi. Hay agentes que creen que hacer declaraciones en el extranjero me hará cambiar de opinión", declaró Renato Gaúcho.