¿A qué hora Bolívar vs Cienciano y qué canal transmite el partido de Copa Sudamericana?

Hora confirmada y canal de transmisión del partido de Cienciano contra Bolívar, este miércoles 13 de agosto en el estadio Hernando Siles, La Paz.

Sandra Morales
Cienciano visita a Bolívar este miércoles 13 de agosto
Cienciano visita a Bolívar este miércoles 13 de agosto | FOTO: LIBERO
Duelo de altura. Bolívar y Cienciano se enfrentan este miércoles 13 de agosto de 2025, a las siguientes horas: 5:00 p.m. (hora de Perú) y 6:00 p.m. (hora de Bolivia). El partido que corresponde a la ida de octavos de final de la Copa Sudamericana, se disputará en el Estadio Hernando Siles de La Paz.

¿Cuándo juega Bolívar contra Cienciano y en qué estadio?

El miércoles 13 de agosto, Cienciano visita a Bolívar en el estadio Hernando Silez, La Paz. Este duelo corresponde a la ida de octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

¿Dónde ver Bolívar vs Cienciano EN VIVO?

La transmisión del partido de ida entre Bolívar y Cienciano podrás disfrutar mediante el canla DSports y DGO de DIRECTV (610 SD y 1610 HD).

  • Argentina: DGO, DIRECTV Sports
  • Bolivia Tigo Sports 2 Bolivia
  • Brasil: Paramount+
  • Chile: DGO, DIRECTV Sports
  • Colombia: DGO, DIRECTV Sports
  • Ecuador: DGO, DIRECTV Sports
  • Perú: DGO, DIRECTV Sports
  • España: LaLiga+
  • Estados Unidos: Fanatiz, fuboTV, beIN SPORTS CONNECT, Fubo Sports Network, ViX, Tubi.

DIRECTV pasará el partido de Bolívar vs Cienciano

¿A qué hora juega Bolívar vs Cienciano?

Estos son los horarios en todo el mundo del partido entre Bolívar y Cienciano:

  • Costa Rica, México: 2:00 p. m.
  • Colombia, Ecuador, Perú: 5:00 p. m.
  • Bolivia, Chile, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela: 6:00 p. m.
  • Estados Unidos (Washington, Nueva York y Miami): 6:00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 7:00 p. m.

Bolívar vs Cienciano: alineaciones probables

Bolívar: Carlos Lampe; Jesús Sagredo, José Sagredo, Escleizon Freita, Yomar Rocha; Erwin Saavedra, Robson Matheus, Damián Batallini, Antonio Melgar; Dorny Romero y Martín Cauteruccio

Cienciano: Juan Bolado; Jimmy Valoyes, Danilo Ortíz, Leonel Galeano; Yimy Gamero, Cristian Souza, Junior Aguirre, Santiago Arias, Alejandro Hohberg, Joao Ortíz; Carlos Garcés

¿Cómo llega Cienciano y Bolívar?

Por un lado está Bolívar que tiene a Martín Cauteruccio como su principal arma de gol. El equipo paceño viene de golear 5-0 a Real Tomayapo en la liga boliviana. Por su parte, Cienciano empató 1-1 con Comerciantes Unidos en la Liga 1 peruana.

De acuerdo a las distintas estadísticas, Bolívar es el claro favorito con un 62.7% de probabilidades para ganar la ida, mientras que Cienciano apenas goza de un 17.7% de posibilidades de dar la sorpresa; sin embargo, viene con un buen rendimiento reciente en el torneo local.

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

