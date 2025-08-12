- Hoy:
¿A qué hora Bolívar vs Cienciano y qué canal transmite el partido de Copa Sudamericana?
Hora confirmada y canal de transmisión del partido de Cienciano contra Bolívar, este miércoles 13 de agosto en el estadio Hernando Siles, La Paz.
Duelo de altura. Bolívar y Cienciano se enfrentan este miércoles 13 de agosto de 2025, a las siguientes horas: 5:00 p.m. (hora de Perú) y 6:00 p.m. (hora de Bolivia). El partido que corresponde a la ida de octavos de final de la Copa Sudamericana, se disputará en el Estadio Hernando Siles de La Paz.
¿Cuándo juega Bolívar contra Cienciano y en qué estadio?
El miércoles 13 de agosto, Cienciano visita a Bolívar en el estadio Hernando Silez, La Paz. Este duelo corresponde a la ida de octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.
¿Dónde ver Bolívar vs Cienciano EN VIVO?
La transmisión del partido de ida entre Bolívar y Cienciano podrás disfrutar mediante el canla DSports y DGO de DIRECTV (610 SD y 1610 HD).
- Argentina: DGO, DIRECTV Sports
- Bolivia Tigo Sports 2 Bolivia
- Brasil: Paramount+
- Chile: DGO, DIRECTV Sports
- Colombia: DGO, DIRECTV Sports
- Ecuador: DGO, DIRECTV Sports
- Perú: DGO, DIRECTV Sports
- España: LaLiga+
- Estados Unidos: Fanatiz, fuboTV, beIN SPORTS CONNECT, Fubo Sports Network, ViX, Tubi.
¿A qué hora juega Bolívar vs Cienciano?
Estos son los horarios en todo el mundo del partido entre Bolívar y Cienciano:
- Costa Rica, México: 2:00 p. m.
- Colombia, Ecuador, Perú: 5:00 p. m.
- Bolivia, Chile, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela: 6:00 p. m.
- Estados Unidos (Washington, Nueva York y Miami): 6:00 p. m.
- Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 7:00 p. m.
Bolívar vs Cienciano: alineaciones probables
Bolívar: Carlos Lampe; Jesús Sagredo, José Sagredo, Escleizon Freita, Yomar Rocha; Erwin Saavedra, Robson Matheus, Damián Batallini, Antonio Melgar; Dorny Romero y Martín Cauteruccio
Cienciano: Juan Bolado; Jimmy Valoyes, Danilo Ortíz, Leonel Galeano; Yimy Gamero, Cristian Souza, Junior Aguirre, Santiago Arias, Alejandro Hohberg, Joao Ortíz; Carlos Garcés
¿Cómo llega Cienciano y Bolívar?
Por un lado está Bolívar que tiene a Martín Cauteruccio como su principal arma de gol. El equipo paceño viene de golear 5-0 a Real Tomayapo en la liga boliviana. Por su parte, Cienciano empató 1-1 con Comerciantes Unidos en la Liga 1 peruana.
De acuerdo a las distintas estadísticas, Bolívar es el claro favorito con un 62.7% de probabilidades para ganar la ida, mientras que Cienciano apenas goza de un 17.7% de posibilidades de dar la sorpresa; sin embargo, viene con un buen rendimiento reciente en el torneo local.
