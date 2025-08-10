DT de Bolívar, Flavio Robatto, dejó firme calificativo a Cienciano por Sudamericana: "No creo que..."

Cienciano es uno de los clubes peruanos que representará al país en un certamen internacional como la Copa Sudamericana. Justamente, el 'Papá' enfrentará en los octavos de final a Bolívar, quien viene de golear 5-0 a Real Tomayapo por la Liga Boliviana y que generó que su DT, Flavio Robatto, se dirija a los cusqueños con firmes palabras.

"Es importante llegar al partido con Cienciano con victoria, sobre todo como la de hoy, pero al margen de eso, el equipo está sabiendo lo que es recuperar la actitud, el juego de principio de año, hoy fue una buena muestra", fueron las primeros palabras del estratega en conferencia de prensa.

DT de Bolívar calificó a Cienciano

Flavio Robatto, DT de Bolívar, no se guardó nada ante los medios de prensa bolivianos para calificar a Cienciano de cara al choque por la Copa Sudamericana. Sabe de las cualidades del conjunto peruano, por lo que reveló que han analizado al detalle cómo juega el plantel dirigido por Carlos Desio.

"Cienciano es buen equipo, no creo que veamos a un Cienciano metiéndose atrás por lo que hemos visto, analizado, así que no se definirá en esos primeros 90 minutos, pero será importante la diferencia de gol", expresó el técnico de 51 años.

Flavio Robatto es noticia en Bolivia por sus declaraciones. Foto: Captura Visión 360.

Del mismo modo, asegura que Cienciano irá a La Paz a hacer un partido que pueda complicar el juego de Bolívar. Sin embargo, están enfocados en hacer una gran campaña en el año de su centenario y sacar un buen resultado en estos primeros 90 minutos a disputarse en el Estadio Hernando Siles.

"Nosotros pensamos en los tres frentes (torneo largo, Copa Bolivia y Sudamericana) y hoy dimos un buen paso para la liga. Seguramente Cienciano vendrá a hacer un partido difícil el miércoles y debemos sacar una ventaja. Si bien es importante ganar, también lo es la diferencia de gol para luego ir de visita", agregó.

Bolívar vs Cienciano: fecha, día, hora y canal por Copa Sudamericana

Bolívar enfrentará a Cienciano por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana el próximo miércoles 13 de agosto a partir de las 17:00 hora peruana (18:00 horas de La Paz) vía DSports, en el canal 610 y 1610 HD de DirecTV.