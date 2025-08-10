Canal confirmado para ver Bolívar vs Cienciano por la ida de octavos de Copa Sudamericana 2025

Cienciano se alista para un duelo de altura ante Bolívar por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El conjunto cusqueño se mentaliza para su choque en La Paz contra la 'Academia', por lo que millones de aficionados querrán ver en acción al 'Papá' desde los canales oficiales de transmisión.

¿Dónde ver Bolívar vs Cienciano?

Este partido entre Bolívar vs Cienciano en el Estadio Hernando Siles de La Paz se verá por la señal en vivo de DSports, en el canal 610 y 1610 HD del operador de DirecTV para Perú y toda Latinoamérica. Asimismo, tienes la opción vía streaming mediante la app oficial de DGO, el cual lo puedes sintonizar por PC, SmarTV y teléfono móvil.

Bolívar anuncia su partido ante Cienciano por Copa Sudamericana.

Canales de transmisión de Bolívar vs Cienciano

Estos son los canales exclusivos que transmitirán los 90 minutos del partido entre Bolívar vs Cienciano por la Copa Sudamericana 2025. Conoce al detalle las señales oficiales para cada país en mención que llevarán a sus pantallas este vibrante encuentro internacional en La Paz.

Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay: DSports, DGO

Brasil: Paramount+

España: LaLiga+ Spain

Estados Unidos: Fanatiz USA, fuboTV, BeIN Sports Connect, ViX, Tubi

Venezuela: DSports, DGO, inter

Historial entre Bolívar vs Cienciano

En lo que respecta a un historial entre ambos bandos, Cienciano y Bolívar se han enfrentado por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2007. Hubo dos encuentros oficiales que tiene un saldo sumamente favorable para el 'Papá'. El conjunto cusqueño pudo superar con jerarquía a los celestes en ambos campos de juego.

Bolívar 2-3 Cienciano (Copa Libertadores 2007)

Cienciano 5-1 Bolívar (Copa Libertadores 2007)

En aquella oportunidad, ambos equipos conformaban el grupo 7 del certamen Conmebol junto a elencos como Toluca (México) y Boca Juniors (Argentina). Para el lamento de los cusqueños, quedaron en la tercera casilla con nueve unidades y se quedaron a un punto de avanzar a los octavos de final.