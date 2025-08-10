0
EN DIRECTO
Sporting Cristal vs. Melgar EN VIVO HOY por Torneo Clausura
LO ÚLTIMO
Así quedó la Tabla Acumulada Liga 1 2025 y posiciones del Clausura

Canal confirmado para ver Bolívar vs Cienciano por la ida de octavos de Copa Sudamericana 2025

Conoce dónde ver la transmisión del partido entre Bolívar vs Cienciano por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Diego Medina
Bolívar y Cienciano se enfrentan por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.
Bolívar y Cienciano se enfrentan por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. | Foto: Conmebol
COMPARTIR

Cienciano se alista para un duelo de altura ante Bolívar por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El conjunto cusqueño se mentaliza para su choque en La Paz contra la 'Academia', por lo que millones de aficionados querrán ver en acción al 'Papá' desde los canales oficiales de transmisión.

DT de Bolívar se dirigió a Cienciano previo a partido de Copa Sudamericana.

PUEDES VER: DT de Bolívar, Flavio Robatto, dejó firme calificativo a Cienciano por Sudamericana: "No creo que…"

¿Dónde ver Bolívar vs Cienciano?

Este partido entre Bolívar vs Cienciano en el Estadio Hernando Siles de La Paz se verá por la señal en vivo de DSports, en el canal 610 y 1610 HD del operador de DirecTV para Perú y toda Latinoamérica. Asimismo, tienes la opción vía streaming mediante la app oficial de DGO, el cual lo puedes sintonizar por PC, SmarTV y teléfono móvil.

Bolívar anuncia su partido ante Cienciano por Copa Sudamericana.

Canales de transmisión de Bolívar vs Cienciano

Estos son los canales exclusivos que transmitirán los 90 minutos del partido entre Bolívar vs Cienciano por la Copa Sudamericana 2025. Conoce al detalle las señales oficiales para cada país en mención que llevarán a sus pantallas este vibrante encuentro internacional en La Paz.

  • Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay: DSports, DGO
  • Brasil: Paramount+
  • España: LaLiga+ Spain
  • Estados Unidos: Fanatiz USA, fuboTV, BeIN Sports Connect, ViX, Tubi
  • Venezuela: DSports, DGO, inter

Historial entre Bolívar vs Cienciano

En lo que respecta a un historial entre ambos bandos, Cienciano y Bolívar se han enfrentado por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2007. Hubo dos encuentros oficiales que tiene un saldo sumamente favorable para el 'Papá'. El conjunto cusqueño pudo superar con jerarquía a los celestes en ambos campos de juego.

  • Bolívar 2-3 Cienciano (Copa Libertadores 2007)
  • Cienciano 5-1 Bolívar (Copa Libertadores 2007)

En aquella oportunidad, ambos equipos conformaban el grupo 7 del certamen Conmebol junto a elencos como Toluca (México) y Boca Juniors (Argentina). Para el lamento de los cusqueños, quedaron en la tercera casilla con nueve unidades y se quedaron a un punto de avanzar a los octavos de final.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

Lo más visto

  1. Alianza Lima presumió a su último fichaje a días de que cierre el mercado: "ADN blanquiazul"

  2. Alianza Lima y la imponente publicación luego de la victoria de Universitario a Boys: "Deja de..."

  3. Universitario perdió 2 a 0 y complica su liderato en el torneo peruano tras 6 fechas

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano