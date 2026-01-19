Prensa brasileña dio fuerte opinión de André Carrillo tras empate de Corinthians: "Horrible..."
André Carrillo fue titular en el partido entre Corinthians vs Sao Paulo y no tuvo su mejor rendimiento. Tras ello, la presa brasileña no dudó en apuntar contra el peruano.
André Carrillo sigue siendo considerado como titular con Corinthinas y recientemente inició acciones en el empate 1-1 ante Sao Paulo por el Campeonato Paulista. El atacante peruano no logró brillar como se esperaba y fue duramente señalado por la prensa brasileña por su desempeño en el campo.
Prensa brasileña dio fuerte opinión de André Carrillo tras empate de Corinthians
André Carrillo jugó todo el partido ante São Paulo, pero estuvo lejos de firmar una actuación convincente y terminó siendo blanco de duras críticas tanto de los hinchas como de la prensa deportiva por su bajo rendimiento en el mediocampo, tras el empate del ‘Timao’.
Finalizado el compromiso, el medio brasileño ‘Globo Esporte’ publicó su habitual análisis con las calificaciones individuales y sorprendió con su severa evaluación sobre la ‘Culebra’. El portal destacó la escasa participación defensiva del peruano y los constantes errores en la conducción del juego.
Prensa brasileña criticó duramente a André Carrillo por su rendimiento ante Sao Paulo.
"Una tarde horrible para olvidar. Aportó poca ayuda en el marcaje, cometió errores al pasar y parecía fuera de ritmo. En el gol del São Paulo, le dio espacio a Danielzinho para centrar y Tapia remató de cabeza. Muy flojo", señaló el citado medio.
Por este motivo, no dudaron en apuntar directamente contra André Carrillo, calificando su actuación como “horrible” y responsabilizándolo por su pasividad defensiva en la acción que terminó en el gol del conjunto paulista. Además, le otorgaron una valoración de 4 puntos, una de las más bajas de todo el equipo.
De esta manera, la 'Culebra' deberá volver a los entrenamiento con el objetivo de poder levantar su nivel y volver a destacar, de lo contrario, es muy probable que peligre su rol como titular con la camiseta del Corinthians.
Valor de mercado de André Carrillo
La cotización de André Carrillo ha ido cayendo en los últimos años, luego de que poco a poco fuera perdiendo protagonismo en sus anteriores clubes y el paso de su edad. No obstante, a sus 34 años, la 'Culebra' sigue siendo uno de los peruanos más valiosos con 900 mil euros, según datos de Transfermarkt.
