Prensa brasileña lanzó rotunda opinión sobre Carrillo tras duelo ante Ponte Petra: "Falta de..."

André Carrillo sigue haciendo historia en Brasil. Ahora, la 'Culebra' fue titular en la aplastante goleada de Corinthians 3-0 ante Ponte Petra por la primera jornada del Campeonato Paulista desde el Estadio Neo Química Arena de Sao Paulo.

Medio brasileño y su opinión sobre André Carrillo tras partido ante Ponte Petra

La actuación del extremo no pasó por alto en la prensa brasileña y al término del encuentro, calificaron su desempeño. De acuerdo al prestigioso medio Globo Esporte, Carrillo fue clave en la recuperación de la pelota frente al elenco de Marcelo Fernandes. Además, señalaron que el peruano hizo gala de su jerarquía futbolística en el triunfo de su equipo.

"Compensó la falta de intensidad, sobre todo en defensa, con calidad técnica, realizando buenos despejes y distribuyendo el balón", indicaron en su sitio web oficial.

Prensa brasileña calificó a André Carrillo tras partido ante Ponte Petra

Es válido mencionar que, André Carrillo estuvo en el campo de juego hasta el minuto 73, y luego fue sustituido por Diego da Cruz Lopes. En base a su desempeño, el medio brasileño lo calificó con puntaje de 5.5.

La campaña de André Carrillo con Corinthians durante el 2025

Durante el 2025, la 'Culebra' participó de un total de 52 partidos oficiales contando la Serie A de Brasil, el Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Copa Sudamericana y Copa Libertadores. Bajo ese escenario, el atacante nacional tuvo la chance de anotar hasta en 3 ocasiones, además, brindó 2 asistencias de gol. Este 2026, el futbolista de 34 años buscará conservar un buen nivel y mejorar su cuota goleadora.

Valor en el mercado de André Carrillo

Según el prestigioso portal internacional Transfermarkt, André Carrillo se cotiza actualmente en 900 mil euros en el mercado de pases tras su presente deportivo con el 'Timao'.