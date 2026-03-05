- Hoy:
INJUSTICIA TOTAL para inmigrantes en Arizona: haitiano FALLECE por negligencia médica de agentes del ICE y se suma a la lista de muertes en lo que va del año
Un inmigrante haitiano de 56 años falleció en Arizona tras no recibir atención médica del ICE por un dolor de muela, evidenciando la posible negligencia del sistema.
Un trágico hecho sacudió el estado de Arizona luego de que un inmigrante haitiano falleciera en un hospital el lunes pasado, después de no recibir atención por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).
A mediados de febrero, Emmanuel Damas, de 56 años, se encontraba recluido en el Centro Correccional de Florence cuando informó al personal médico que le dolía la muela. Sin embargo, no fue enviado a un dentista, según su hermano, Presly Nelson.
Haitiano fallece en Arizona por negligencia del ICE
Emmanuel Damas, un inmigrante haitiano de 56 años que llegó a Estados Unidos en 2024 bajo el régimen de protección humanitaria temporal (TPS), falleció en un hospital el pasado lunes, luego de que agentes del ICE ignoraran sus quejas por dolor de muela, mientras se encontraba recluido en el Centro Correccional de Florence.
Haitiano de 56 años fallece por negligencia de agentes del ICE.
Damas había informado de sus molestias al personal médico de la unidad, pero no lo tomaron en serio, aunque se trataba de una afección tratable. "Como país — ahora soy estadounidense — creo que podemos hacerlo mejor que eso" , manifestó Nelson, hermano de la víctima.
Otras denuncias de negligencia médica
El caso de Emmanuel Damas se posiciona entre las diez personas que han muerto bajo la custodia del ICE en lo que va del año, junto al fallecimiento del mexicano Alberto Gutiérrez Reyes el pasado 27 de febrero, quien estuvo detenido en un centro de detención en California y había reportado dolor en el pecho y falta de aire. Estos casos han reavivado las críticas sobre la negligencia médica en centros de detención y la seguridad de los inmigrantes detenidos en Estados Unidos.
La concejal Christine Ellis, estadounidense de origen haitiano y enfermera titulada en la ciudad de Chandler, señaló que "como profesional de la salud, estoy absolutamente consternada de que hubiera personal médico con licencia trabajando allí y permitiera que estas situaciones sucedieran". Además, un informe de la Oficina del Médico Forense del Condado Maricopa indicó que la causa de muerte de Damas aún se encuentra pendiente, lo que mantiene la preocupación sobre la atención médica en los centros de detención del ICE.
