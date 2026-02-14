- Hoy:
Lotería de Boyacá de HOY, sábado 14 de febrero: resultados y ganadores del último sorteo
La Lotería de Boyacá llega este fin de semana con nuevos números ganadores en las bolillas y AQUÍ podrás corroborar si tuviste suerte.
Este sábado 14 de febrero llega un nuevo sorteo EN VIVO de la Lotería de Boyacá, el cual podrás consultar AQUÍ en Líbero. Te dejaremos los últimos resultados, la jugada ganadora y las incidencias más recientes de lo que será este juego desde Colombia, para que así puedas verificar con tu boleto. ¡No te lo pierdas!
¿A qué hora inicia la Lotería de Boyacá?
Este sorteo se lleva a cabo los días sábados a partir de las 10:42 p.m. y AQUÍ podrás revisar los números ganadores desde la transmisión que te compartiremos.
ÚLTIMOS resultados de la Lotería de Boyacá
El número ganador del premio mayor de la Lotería de Boyacá del pasado sábado 7 de febrero de 2026 es el 5619 de la serie 138. De igual manera, tuvo un lanzamiento extra por un bono escolar de 20 millones de pesos, que dejó como ganador al número: 736.699.
Plan de premios de la Lotería de Boyacá
Averigua a continuación cuáles son los montos que se distribuyen en cada uno de los premios según la organización de la popular lotería:
- 1 Premio Mayor de $15.000.000.000
- 1 Seco Premio Fortuna de $1.000.000.000.
- 1 Secos Premio Alegría de $300.000.000.
- 1 Secos Premio Esperanza de $100.000.000.
- 4 Secos Premio Berraquera de $50.000.000.
- 15 Secos Premio Optimismo de $20.000.000.
- 38 Secos Premio Valentía de $10.000.000.
¿Dónde comprar la Lotería de Boyacá?
- El Sitio Web de LottiRed y Loticolombia.
- Puntos de venta Baloto.
- Puntos Gana.
- Máquinas LottiRed.
- Maquinas Sipaga.
- Puntos de venta Paga Todo Bogotá.
- Puntos de venta JER Boyacá y Amazonas.
- Puntos de Venta Codesa en Cali.
- Puntos de Mercaloterias en Cali.
