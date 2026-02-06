0

Resultados Lotería de Boyacá de HOY, sábado 7 de febrero: números ganadores del premio mayor y último sorteo

Sigue EN VIVO el sorteo de la Lotería de Boyacá de HOY, sábado 7 de febrero de 2026 y conoce a qué hora juega el premio mayor de $15.000 millones de pesos.

Angie De La Cruz
Revisa los resultados EN VIVO del último sorteo de la Lotería de Boyacá de HOY, sábado 7 de febrero.
Revisa los resultados EN VIVO del último sorteo de la Lotería de Boyacá de HOY, sábado 7 de febrero. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
COMPARTIR

La Lotería de Boyacá regresa HOY, sábado 7 de febrero de 2026 con un premio mayor de $15.000 millones de pesos colombianos y el Bono Escolar de $20 millones. ¿Vas a participar del juego? En esta nota te brindamos todos los detalles sobre el último sorteo que se jugará desde las 10:40 p. m., además, siga EN VIVO los resultados. ¡Mucha suerte!

Sigue EN VIVO los resultados recientes del último sorteo del Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 6 de febrero.

PUEDES VER: Sinuano Día y Noche del viernes 6 de febrero: resultados y ganadores del último sorteo

Último resultado de la Lotería de Boyacá del sábado 31 de enero

La Lotería de Boyacá del sábado 31 de enero de 2026 tuvo como número ganador del premio mayor: 8769 y la serie 402, con un bote de 15 000 000 000 pesos colombianos.

¿A qué hora juega la Lotería de Boyacá?

La Lotería de Boyacá en Colombia se celebra todos los sábados por la noche, con el sorteo del premio mayor programado aproximadamente para las 10:40 p. m. (hora de Colombia), aunque el espectáculo en vivo inicia un poco antes de ese horario.

¿Cuál es el premio mayor de la Lotería de Boyacá?

La Lotería de Boyacá ofrece un premio mayor muy atractivo, ya que tiene como monto principal 15.000 millones de pesos colombianos, que puede llevarse un participante cuando acierta el número y serie ganadores en el sorteo regular.

Lotería de Boyacá

Billete de la semana de la Lotería de Boyacá del sábado 7 de febrero.

Secos de la Lotería de Boyacá

En la Lotería de Boyacá los llamados "secos" son los premios secundarios que se otorgan además del premio mayor, y consisten en distintas categorías con valores fijos para quienes acierten números y series específicas. El plan de premios incluye:

  • Premio Fortuna: $1 000 millones
  • Premio Alegría: $400 millones
  • Premio Ilusión: $300 millones
  • Premio Esperanza: $100 millones
  • Premios Berraquera: 4 premios de $50 millones cada uno
  • Premios Optimismo: 15 premios de $20 millones cada uno
  • Premios Valentía: 38 premios de $10 millones cada uno.
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Horóscopo de Josie Diez Canseco de HOY, sábado 7 de febrero: predicciones para todos los signos del zodiaco

  2. Resultados Lotería de Boyacá de HOY, sábado 7 de febrero: números ganadores del premio mayor y último sorteo

  3. Lotería de Boyacá de HOY, sábado 7 de febrero: resultados y números ganadores del ÚLTIMO SORTEO

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano