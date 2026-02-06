- Hoy:
Resultados Lotería de Boyacá de HOY, sábado 7 de febrero: números ganadores del premio mayor y último sorteo
Sigue EN VIVO el sorteo de la Lotería de Boyacá de HOY, sábado 7 de febrero de 2026 y conoce a qué hora juega el premio mayor de $15.000 millones de pesos.
La Lotería de Boyacá regresa HOY, sábado 7 de febrero de 2026 con un premio mayor de $15.000 millones de pesos colombianos y el Bono Escolar de $20 millones. ¿Vas a participar del juego? En esta nota te brindamos todos los detalles sobre el último sorteo que se jugará desde las 10:40 p. m., además, siga EN VIVO los resultados. ¡Mucha suerte!
Último resultado de la Lotería de Boyacá del sábado 31 de enero
La Lotería de Boyacá del sábado 31 de enero de 2026 tuvo como número ganador del premio mayor: 8769 y la serie 402, con un bote de 15 000 000 000 pesos colombianos.
¿A qué hora juega la Lotería de Boyacá?
La Lotería de Boyacá en Colombia se celebra todos los sábados por la noche, con el sorteo del premio mayor programado aproximadamente para las 10:40 p. m. (hora de Colombia), aunque el espectáculo en vivo inicia un poco antes de ese horario.
¿Cuál es el premio mayor de la Lotería de Boyacá?
La Lotería de Boyacá ofrece un premio mayor muy atractivo, ya que tiene como monto principal 15.000 millones de pesos colombianos, que puede llevarse un participante cuando acierta el número y serie ganadores en el sorteo regular.
Billete de la semana de la Lotería de Boyacá del sábado 7 de febrero.
Secos de la Lotería de Boyacá
En la Lotería de Boyacá los llamados "secos" son los premios secundarios que se otorgan además del premio mayor, y consisten en distintas categorías con valores fijos para quienes acierten números y series específicas. El plan de premios incluye:
- Premio Fortuna: $1 000 millones
- Premio Alegría: $400 millones
- Premio Ilusión: $300 millones
- Premio Esperanza: $100 millones
- Premios Berraquera: 4 premios de $50 millones cada uno
- Premios Optimismo: 15 premios de $20 millones cada uno
- Premios Valentía: 38 premios de $10 millones cada uno.
