0
EN VIVO
Barcelona vs Mallorca por LaLiga

Sinuano Día de HOY, sábado 7 de enero EN VIVO: revisa los resultados y números ganadores del último sorteo

El Sinuano Día de hoy ofrece un diverso plan de premios, que puedes llevarte si logras acertar las bolillas. AQUÍ sigue el sorteo que iniciará a las 2:30 p. m.

Angie De La Cruz
Revisa los resultados EN VIVO del último sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 7 de enero de 2026.
Revisa los resultados EN VIVO del último sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 7 de enero de 2026. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
COMPARTIR

HOY, sábado 7 de enero regresa un nuevo sorteo del Sinuano Día, que emociona a miles de participantes en Colombia. ¿Ya adquirió su boleto ganador? En esta nota de Líbero podrá acceder a todos los detalles sobre el juego,además, siga EN VIVO los resultados y números ganadores.

Sigue EN VIVO los resultados recientes del último sorteo del Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 6 de febrero.

PUEDES VER: Sinuano Día y Noche del viernes 6 de febrero: resultados del último sorteo

resultados Sinuano Día y Noche en vivo de HOY, sábado 7 de enero 2026

09:39
7/2/2026

Bienvenidos

Este sábado 7 de febrero, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿A qué hora juega el Sinuano?

El Sinuano Día se celebra a las 2:30 p. m. (hora de Colombia), mientras que el Sinuano Noche se juega alrededor de las 10:30 p. m., aunque en domingos y días festivos este último suele adelantarse a las 8:30 p. m..

Sinuano

El sorteo Sinuano regresa con nuevas ediciones este sábado 7 de enero.

Estadística del Sinuano Día y Noche

En Sinuano Día, combinaciones como 3-6-3-2 han sido las más frecuentes, mientras que cifras como 3, 9, 4 y 2 destacan por aparecer con mayor regularidad en diferentes posiciones. Por su parte, en el Sinuano Noche, estadísticas recientes muestran que números como 7, 4 y 8 han tenido una aparición más constante en las distintas posiciones de los resultados.

¿Dónde comprar los boletos del sorteo Sinuano?

Los boletos para participar en los sorteos del Sinuano Día y Noche en Colombia se pueden adquirir en puntos de venta autorizados de chance y loterías distribuidos por todo el país. Además, si prefieres la opción digital, también es posible comprar tus boletos en la página web oficial de Record o en plataformas en línea.

¿Cómo se juega el Sinuano?

El Sinuano es un juego de chance muy popular en Colombia que se basa en acertar un número de hasta cuatro cifras. Para jugar, el participante elige entre una, dos, tres o cuatro cifras (del 0 al 9) y decide el monto a apostar. Existen dos sorteos diarios: Sinuano Día y Sinuano Noche, lo que brinda más oportunidades de participar.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Horóscopo de Josie Diez Canseco de HOY, sábado 7 de febrero: predicciones para todos los signos del zodiaco

  2. Resultados Lotería de Boyacá de HOY, sábado 7 de febrero: números ganadores del premio mayor y último sorteo

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano