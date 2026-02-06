Sinuano Día de HOY, viernes 6 de febrero EN VIVO: sigue el último sorteo, resultados y ganadores

Sinuano Día y Noche, el chance más famoso de Colombia, regresa con una nueva edición este viernes 6 de febrero de 2026, y usted podría ser uno de los afortunados ganadores. ¿Confiará en su suerte? En esta nota de Líbero, podrá consultar toda la información que necesitas saber sobre el sorteo y dónde ver EN VIVO los números ganadores.

resultados Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 6 de febrero 2026 EN VIVO 09:13 Bienvenidos Este viernes 6 de febrero, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

El sorteo colombiano se realiza de lunes a viernes en sus dos horarios, Sinuano Día a las 2:30 p. m. y Sinuano Noche a las 10:30 p. m. Asimismo, los domingos y feriados el horario nocturno cambia a las 8:30 p. m.

Estadística del Sinuano Día y Noche

Los números más frecuentes en los sorteos del Sinuano son: 2, 8, 0, 9, mientras que los dígitos que menos salen son: 4, 5, 7, 3. Ten en cuenta esta información al momento de elegir tu boleto.

¿Cuáles son las loterías de Colombia?