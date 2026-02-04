Sinuano Día y Noche de hoy, miércoles 4 de febrero de 2026: resultados y qué jugó en la lotería de Colombia

El Sinuano Día y Noche EN VIVO de hoy, miércoles 4 de febrero de 2026, vuelve a generar expectativa entre miles de apostadores en Colombia. Este tradicional juego de azar se mantiene como uno de los más seguidos por su frecuencia diaria y la posibilidad de ganar en dos sorteos durante la misma jornada.

A lo largo del día, participantes estarán atentos al desarrollo de ambos sorteos para conocer los números ganadores y verificar qué jugó en cada uno. En esta nota de Líbero.pe se actualizarán los resultados oficiales apenas sean confirmados por la entidad organizadora. ¡No te pierdas ningún detalle al respecto!

Resultados del Sinuano Día y Noche del martes 3 de febrero: ¿qué jugó?

Sinuano Día:

Sinuano Noche:

¿A qué hora se juega el Sinuano Día y Noche este miércoles?

Sinuano Día: 2:30 p. m.

2:30 p. m. Sinuano Noche: 10:30 p. m.

¿Cómo se juega el Sorteo Sinuano?

El Sinuano se juega apostando a una combinación de cuatro cifras, que van del 0000 al 9999. El jugador elige su número en un punto de venta autorizado o plataforma habilitada y selecciona si desea participar en el Sinuano Día, el Sinuano Noche o en ambos sorteos. Para ganar, es necesario acertar exactamente el número que resulta ganador en el sorteo correspondiente, aunque existen modalidades adicionales según el tipo de apuesta realizada.

¿Quién organiza el sorteo del Sinuano?

El Sinuano es organizado por la Lotería del Sinú, institución encargada de realizar los sorteos, validar los números ganadores y difundir la información oficial a nivel nacional.