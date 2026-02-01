0
Real Madrid vs Rayo Vallecano por LaLiga

Sinuano Día de HOY, domingo 1 de febrero EN VIVO: resultados y números ganadores del último sorteo

Revisa los resultados EN VIVO del sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, domingo 1 de febrero. AQUÍ podrás acceder a los números ganadores de la transmisión.

Angie De La Cruz
Revisa los resultados EN VIVO del sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, domingo 1 de febrero de 2026.
Revisa los resultados EN VIVO del sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, domingo 1 de febrero de 2026.
El Sinuano Día y Noche de HOY, domingo 1 de febrero, ofrece dos oportunidades para ganar. El sorteo Día se realizará a las 2:30 p. m., mientras que el sorteo Noche se juega a las 10:30 p. m, permitiendo a los participantes probar suerte en ambas jornadas. En esta nota podrás acceder a los resultados EN VIVO y números ganadores del último juego.

Revisa los resultados EN VIVO del último sorteo del Sinuano Día y Noche de hoy, sábado 31 de enero.

PUEDES VER: Sinuano Día y Noche del sábado 31 de enero: sigue el último sorteo, resultado y números ganadores

Sinuano Día y Noche de HOY, domingo 1 de febrero EN VIVO: resultados del último sorteo

09:25
1/2/2026

¡Bienvenido a un sorteo más del Sinuano!

El Sinuano llega HOY en vivo para emitir los nuevos sorteos de Día y Noche. No te pierdas los resultados AQUÍ para verificar si tuviste suerte.

¿A qué hora juega el Sinuano?

El Sinuano se juega diariamente en sus dos jornadas: Sorteo Día, que se realiza a las 2:30 p. m.; mientras que el Sorteo Noche a las 10:30 p. m. Por otro lado, los domingos y feriados, el horario nocturno cambia a las 8:30 p. m.

¿Cómo se determinan los premios del sorteo Sinuano?

Los premios del sorteo Sinuano Día y Noche se otorgan, según la cantidad de números que coincidan en tu boleto con las bolillas ganadoras de las ediciones. Cuantos más aciertos tengas, mayor será monto tendrá tu premio.

Sinuano Día y Noche: ¿Cómo reclamar los premios?

Los participantes del chance Sinuano Día y Noche pueden reclamar sus premios presentando el billete ganador en buen estado, en una de las agencias oficiales de la Lotería de Colombia a nivel nacional.

Loterías de Colombia

  • Lotería de Bogotá
  • Lotería de Boyacá
  • Lotería del Cauca
  • Lotería Cruz Roja
  • Lotería de Cundinamarca
  • Lotería del Huila
  • Lotería de Manizales
  • Extra de Colombia
  • Lotería de Medellín
  • Lotería del Meta
  • Lotería del Quindío
  • Lotería de Risaralda
  • Lotería de Santander
  • Lotería del Tolima
  • Lotería del Valle
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

