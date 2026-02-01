- Hoy:
Sinuano Día de HOY, domingo 1 de febrero EN VIVO: resultados y números ganadores del último sorteo
Revisa los resultados EN VIVO del sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, domingo 1 de febrero. AQUÍ podrás acceder a los números ganadores de la transmisión.
El Sinuano Día y Noche de HOY, domingo 1 de febrero, ofrece dos oportunidades para ganar. El sorteo Día se realizará a las 2:30 p. m., mientras que el sorteo Noche se juega a las 10:30 p. m, permitiendo a los participantes probar suerte en ambas jornadas. En esta nota podrás acceder a los resultados EN VIVO y números ganadores del último juego.
Sinuano Día y Noche de HOY, domingo 1 de febrero EN VIVO: resultados del último sorteo
¡Bienvenido a un sorteo más del Sinuano!
El Sinuano llega HOY en vivo para emitir los nuevos sorteos de Día y Noche. No te pierdas los resultados AQUÍ para verificar si tuviste suerte.
¿A qué hora juega el Sinuano?
El Sinuano se juega diariamente en sus dos jornadas: Sorteo Día, que se realiza a las 2:30 p. m.; mientras que el Sorteo Noche a las 10:30 p. m. Por otro lado, los domingos y feriados, el horario nocturno cambia a las 8:30 p. m.
¿Cómo se determinan los premios del sorteo Sinuano?
Los premios del sorteo Sinuano Día y Noche se otorgan, según la cantidad de números que coincidan en tu boleto con las bolillas ganadoras de las ediciones. Cuantos más aciertos tengas, mayor será monto tendrá tu premio.
Sinuano Día y Noche: ¿Cómo reclamar los premios?
Los participantes del chance Sinuano Día y Noche pueden reclamar sus premios presentando el billete ganador en buen estado, en una de las agencias oficiales de la Lotería de Colombia a nivel nacional.
