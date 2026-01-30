Sorteo Sinuano Día HOY, viernes 30 de enero EN VIVO: ver resultados y números ganadores en Colombia

El Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 30 de enero, ofrecen diversas opciones de ganar jugosos premios, lo único que debes hacer es acertar las bolillas que caerán. ¿Ya tiene su boleto? En esta nota de Líbero, revise a qué hora se juega, resultados EN VIVO y números ganadores del último sorteo. ¡Mucha suerte!

Sinuano Día y Noche HOY, viernes 30 de enero 2026 EN VIVO: ver resultados 09:12 Bienvenidos Este viernes 30 de enero, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿A qué hora se juega el Sinuano?

Las jornadas de Sinuano son el Sorteo Día, que se realiza a las 2:30 p. m., mientras que el Sorteo Noche llega a las 10:30 p. m. Por otro lado, los domingos y feriados el horario nocturno cambia a las 8:30 p.m.

Estadística del Sinuano Día y Noche

En la modalidad "Día", los dígitos que más se repiten por posición en los últimos 100 sorteos son:

Primera cifra: 3 ha salido 15 veces

Segunda cifra: 2 ha salido 17 veces

Tercera cifra: 4 ha salido 16 veces

Cuarta cifra: 2 ha salido 19 veces

En la modalidad "Noche", un análisis reciente indica que los números más frecuentes por posición fueron:

Posición 1: 0 (289 veces)

Posición 2: 9 (303 veces)

Posición 3: 2 (299 veces)

Posición 4: 8 (299 veces).

Plan de premios del sorteo Sinuano

Cuando participas en el Sinuano, se elige una combinación de cuatro cifras entre 0000 y 9999. Luego, según la cantidad de cifras que aciertes, y si es en el orden exacto o en modalidad combinada, el premio se multiplica sobre lo apostado.