- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Sport Huancayo
- Selección peruana
- Universitario
- Sporting Cristal
- Liga 1 2026
- Tabla de la Liga Peruana de Vóley
Sorteo Sinuano Día HOY, viernes 30 de enero EN VIVO: ver resultados y números ganadores en Colombia
El Sinuano Día y Noche regresan HOY con emocionantes sorteos que premiarán a los afortunados ganadores. Si vas a participar, revisa AQUÍ toda la información.
El Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 30 de enero, ofrecen diversas opciones de ganar jugosos premios, lo único que debes hacer es acertar las bolillas que caerán. ¿Ya tiene su boleto? En esta nota de Líbero, revise a qué hora se juega, resultados EN VIVO y números ganadores del último sorteo. ¡Mucha suerte!
Sinuano Día y Noche HOY, viernes 30 de enero 2026 EN VIVO: ver resultados
Bienvenidos
Este viernes 30 de enero, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.
¿A qué hora se juega el Sinuano?
Las jornadas de Sinuano son el Sorteo Día, que se realiza a las 2:30 p. m., mientras que el Sorteo Noche llega a las 10:30 p. m. Por otro lado, los domingos y feriados el horario nocturno cambia a las 8:30 p.m.
Estadística del Sinuano Día y Noche
En la modalidad "Día", los dígitos que más se repiten por posición en los últimos 100 sorteos son:
- Primera cifra: 3 ha salido 15 veces
- Segunda cifra: 2 ha salido 17 veces
- Tercera cifra: 4 ha salido 16 veces
- Cuarta cifra: 2 ha salido 19 veces
En la modalidad "Noche", un análisis reciente indica que los números más frecuentes por posición fueron:
- Posición 1: 0 (289 veces)
- Posición 2: 9 (303 veces)
- Posición 3: 2 (299 veces)
- Posición 4: 8 (299 veces).
Plan de premios del sorteo Sinuano
Cuando participas en el Sinuano, se elige una combinación de cuatro cifras entre 0000 y 9999. Luego, según la cantidad de cifras que aciertes, y si es en el orden exacto o en modalidad combinada, el premio se multiplica sobre lo apostado.
- Si aciertas las 4 cifras en su orden exacto, el premio es la apuesta multiplicada 4 500 veces.
- Si aciertas 3 cifras en orden, la apuesta se multiplica aproximadamente 400 veces.
- Si aciertas 2 cifras en orden, la apuesta se multiplica 50 veces.
- Si aciertas 1 sola cifra, la apuesta se multiplica 5 veces.
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90