0
¡LO ÚLTIMO!
Mano Menezes fue presentado como el DT de Perú

Sorteo Sinuano Día HOY, viernes 30 de enero EN VIVO: ver resultados y números ganadores en Colombia

El Sinuano Día y Noche regresan HOY con emocionantes sorteos que premiarán a los afortunados ganadores. Si vas a participar, revisa AQUÍ toda la información.

Angie De La Cruz
Revisa los resultados EN VIVO del último sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 30 de enero de 2026.
Revisa los resultados EN VIVO del último sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 30 de enero de 2026. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
COMPARTIR

El Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 30 de enero, ofrecen diversas opciones de ganar jugosos premios, lo único que debes hacer es acertar las bolillas que caerán. ¿Ya tiene su boleto? En esta nota de Líbero, revise a qué hora se juega, resultados EN VIVO y números ganadores del último sorteo. ¡Mucha suerte!

Revisa los resultados EN VIVO del último sorteo Sinuano Día y Noche EN VIVO de HOY, jueves 29 de enero.

PUEDES VER: ¿Ganaste? Resultados Sinuano Día y Noche del jueves 29 de enero de 2026

Sinuano Día y Noche HOY, viernes 30 de enero 2026 EN VIVO: ver resultados

09:12
30/1/2026

Bienvenidos

Este viernes 30 de enero, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿A qué hora se juega el Sinuano?

Las jornadas de Sinuano son el Sorteo Día, que se realiza a las 2:30 p. m., mientras que el Sorteo Noche llega a las 10:30 p. m. Por otro lado, los domingos y feriados el horario nocturno cambia a las 8:30 p.m.

Estadística del Sinuano Día y Noche

En la modalidad "Día", los dígitos que más se repiten por posición en los últimos 100 sorteos son:

  • Primera cifra: 3 ha salido 15 veces
  • Segunda cifra: 2 ha salido 17 veces
  • Tercera cifra: 4 ha salido 16 veces
  • Cuarta cifra: 2 ha salido 19 veces

En la modalidad "Noche", un análisis reciente indica que los números más frecuentes por posición fueron:

  • Posición 1: 0 (289 veces)
  • Posición 2: 9 (303 veces)
  • Posición 3: 2 (299 veces)
  • Posición 4: 8 (299 veces).

Plan de premios del sorteo Sinuano

Cuando participas en el Sinuano, se elige una combinación de cuatro cifras entre 0000 y 9999. Luego, según la cantidad de cifras que aciertes, y si es en el orden exacto o en modalidad combinada, el premio se multiplica sobre lo apostado.

  • Si aciertas las 4 cifras en su orden exacto, el premio es la apuesta multiplicada 4 500 veces.
  • Si aciertas 3 cifras en orden, la apuesta se multiplica aproximadamente 400 veces.
  • Si aciertas 2 cifras en orden, la apuesta se multiplica 50 veces.
  • Si aciertas 1 sola cifra, la apuesta se multiplica 5 veces.
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Horóscopo de hoy, viernes 30 de enero según Josie: tarot, predicciones y número de la suerte

  2. Sinuano Noche EN VIVO HOY, jueves 29 de enero: resultados y números ganadores del último sorteo

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano