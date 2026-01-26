- Hoy:
Sinuano Día de HOY, lunes 26 de enero EN VIVO: revisa los resultados y números ganadores
El Sinuano Día regresa hoy EN VIVO y AQUÍ podrás acceder a los resultados del último sorteo. ¡Puede ser el próximo ganador de la lotería de Colombia!
Este lunes 26 de enero, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche en sus dos jornadas habituales. ¿Sabes cómo jugar la lotería de Colombia? En esta nota de Líbero, podrás conocer las bolillas que cayeron, dónde ver los resultados EN VIVO, cuáles son los premios que puede llevarse y más detalles. ¡Mucha suerte!
Resultados Sinuano Día y Noche: sigue el sorteo EN VIVO de HOY, lunes 26 de enero de 2026
Cómo se juega el sorteo Sinuano
El sorteo Sinuano se juega eligiendo un número de tres cifras, que va del 000 al 999, antes de la hora del sorteo. El jugador gana si el número comprado coincide exactamente con el resultado oficial del sorteo correspondiente, Día o Noche.
Bienvenidos
Este lunes 26 de enero, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.
¿A qué hora se juega el Sinuano?
El sorteo de Sinuano se realiza a diario en dos ediciones, Sinuano Día se juega alrededor de las 2:30 p.m., de lunes a sábado. Mientras que el Sinuano Noche comienza a las 10:30 p.m., de lunes a sábado; y los domingos o festivos se hace más temprano, a las 8:30 p.m.
Estadísticas del Sinuano Día
Los números más frecuentes del sorteo Sinuano Día, según los datos históricos desde 2014, son:
- 2: 420 veces
- 8: 416
- 5: 403
- 6: 398
Estadísticas del Sinuano Noche
Estas son las estadísticas más recientes del Sinuano Noche, enfocadas en los números más frecuentes:
- 9: 32 veces
- 2: 31 veces
- 3, 1, 5: 27 veces cada uno
- 6: 24 veces
- 8: 22 veces
- 4: 20 veces
- 7: 19 veces
- 0: 15 veces
¿Cómo se determinan los premios del Sinuano?
Los premios del sorteo Sinuano Día y Noche se otorgan de acuerdo a la cantidad de números que coincidan con tu boleto. Cuantos más aciertos tengas, mayor será monto tendrá tu premio.
- 4,500 veces lo apostado: acertar los 4 números en el orden exacto
- 400 veces lo apostado: acertar las 3 últimas cifras en el orden exacto
- 50 veces lo apostado: acertar las 2 últimas cifras en el orden exacto
- 5 veces lo apostado: acertar una de las 4 cifras en el orden exacto
