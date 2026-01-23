Sinuano Día HOY, viernes 23 de enero EN VIVO: sigue el último sorteo, resultados y números ganadores

Este viernes 23 de enero, no te pierdas el Sinuano Día y Noche, uno de los sorteos más esperados en Colombia. Pon a prueba tu suerte y participa en las dos oportunidades que tienes para ganar. ¿Ya elegiste tus números? Sigue el sorteo EN VIVO y atrévete a jugar, AQUÍ podrás acceder a los resultados oficiales.

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

El Sinuano Día y Noche se juega todos los días con dos sorteos distintos: el Sinuano Día se celebra a las 2:30 p. m. entre lunes y domingo; mientras que el Sinuano Noche se realiza sobre las 10:30 p. m. de lunes a sábado y los domingos o días festivos a las 8:30 p. m., hora local de Colombia.

Estadística del sorteo Sinuano Día y Noche

Según los análisis estadísticos más recientes de los resultados del Sinuano Día y Noche, entre los números más habituales se encuentran el 2, 8, 9 y 1, que han sido extraídos más veces que otros en los últimos años. Por el contrario, cifras como 4, 5, 6 y 7 han salido con menos frecuencia en los sorteos registrados hasta la fecha.

¿Cómo reclamar los premios del Sinuano?

Para reclamar un premio del Sinuano Día y Noche, es indispensable conservar el boleto original en buen estado. Los premios de menor monto pueden cobrarse en puntos de venta autorizados presentando el boleto ganador y un documento de identidad, mientras que los premios mayores deben reclamarse en las oficinas designadas por la lotería. Es importante realizar el cobro dentro del plazo establecido, que generalmente es de 30 días desde la fecha del sorteo.

¿Dónde comprar los boletos del sorteo Sinuano?

Los boletos para participar en el sorteo Sinuano Día y Noche se pueden adquirir en los puntos de venta autorizados de chance en Colombia, como los de SuperGIROS y otros comercios afiliados, así como a través de la página web oficial de Record, donde también es posible comprar tu boleto de manera digital para jugar desde casa.