RESULTADOS Sinuano Día y Noche EN VIVO de HOY, 19 de enero: últimos números ganadores del sorteo

El sorteo Sinuano Día y Noche se jugará EN VIVO HOY, lunes 19 de enero. Como todos los días, la popular lotería en Colombia llegará con el plan de premios que podría ser de un afortunado. ¡No te lo pierdas! AQUÍ revisa los resultados oficiales de cada edición.

RESULTADOS Sinuano Día y Noche EN VIVO de HOY, lunes 19 de enero 2026 09:09 Bienvenidos Este lunes 19 de enero, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

Resultados del Sinuano Día de HOY, 19 de enero

Números ganadores: PENDIENTE

La Quinta: PENDIENTE

Premios del Sinuano

Si aciertas las 4 cifras en su orden exacto , el premio es la apuesta multiplicada 4 500 veces.

, el premio es la apuesta multiplicada 4 500 veces. Si aciertas 3 cifras en orden , la apuesta se multiplica aproximadamente 400 veces.

, la apuesta se multiplica aproximadamente 400 veces. Si aciertas 2 cifras en orden , la apuesta se multiplica 50 veces.

, la apuesta se multiplica 50 veces. Si aciertas 1 sola cifra, la apuesta se multiplica 5 veces.

¿A qué hora inicia el sorteo Sinuano Día y Noche?

Los sorteos del Sinuano se llevan a cabo de lunes a domingo. El Sinuano Día, se realiza a las 2:30 p.m. incluyendo los festivos, y Sinuano Noche se realiza a las 10:30 p.m., excepto los domingos y festivos, que juega a las 8:30 p.m..

¿Dónde comprar el chance del Sinuano?

El Sinuano se puede jugar en puntos de venta autorizados de SuperGiros S.A., pero también a través de la página web de SuperGiros S.A. o de operadores de juegos de azar que estén debidamente registrados.

¿Cómo cobrar los premios del Sinuano?

En el caso de que haya sido ganador de alguno de los premios, se debe acudir a cualquier punto de venta con el boleto e identificación oficial, en donde se podrá cobrar lo correspondiente.