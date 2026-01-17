Sinuano Día HOY, sábado 17 de enero EN VIVO: ver resultados y números ganadores del último sorteo

El Sinuano Día y Noche jugarán nuevas ediciones, que emocionan a los participantes en Colombia. ¿Ya adquirió su boleto ganador? En esta nota le brindamos más detalles sobre el juego colombiano que regresa HOY, sábado 17 de enero de 2026, además, siga el sorteo EN VIVO con los resultados.

resultados Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 17 de enero 2026 EN VIVO 10:50 Plan de premios del sorteo Sinuano Si aciertas las 4 cifras en su orden exacto , el premio es la apuesta multiplicada 4 500 veces.

, el premio es la apuesta multiplicada 4 500 veces. Si aciertas 3 cifras en orden , la apuesta se multiplica aproximadamente 400 veces.

, la apuesta se multiplica aproximadamente 400 veces. Si aciertas 2 cifras en orden , la apuesta se multiplica 50 veces.

, la apuesta se multiplica 50 veces. Si aciertas 1 sola cifra, la apuesta se multiplica 5 veces. 09:35 Bienvenidos Este sábado 17 de enero, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿A qué hora se juega el Sinuano?

El sorteo del Sinuano se realiza todos los días y cuenta con dos ediciones diarias. El Sinuano Día se juega a las 2:30 de la tarde, mientras que el Sinuano Noche se lleva a cabo a las 10:30 de la noche. Los domingos y feriados, los horarios pueden variar, realizándose el sorteo nocturno alrededor de las 8:30 p. m.

Estadística del Sinuano Día y Noche

En el Sinuano Día, las estadísticas señalan que los dígitos que con mayor frecuencia han aparecido en los sorteos incluyen el 1, 7, 2, 4 y 3, con el número 1 encabezando el recuento de apariciones en varias posiciones.

Mientras que el Sinuano Noche, los números que se han repetido con mayor frecuencia en los últimos sorteos incluyen el 7, 2, 0, 9 y 3, siendo el 7 uno de los más habituales en la primera cifra de los resultados.

¿Cómo reclamar los premios del sorteo Sinuano?

Para reclamar un premio del Sinuano, debes seguir algunos pasos importantes y presentar la documentación requerida antes de que expire el plazo para cobrarlo, que generalmente es 30 días desde la fecha del sorteo. Primero, conserva tu tiquete original en buen estado y luego, identifica el monto del premio.

Para montos menores, puedes acercarte a un punto de venta autorizado, pero si el premio es más alto, acude a las oficinas principales de la entidad operadora o a una sucursal designada, llevando el tiquete y tu cédula. Asegúrate de reclamar dentro del plazo establecido para evitar que el premio caduque y no pueda ser cobrado.

¿Dónde comprar los boletos del Sinuano?

Los boletos para jugar el Sinuano Día y Noche se pueden adquirir de forma presencial en puntos de venta autorizados de chance y agencias oficiales distribuidas en todo el territorio colombiano. También es posible adquirirlos de manera digital a través de la página web de Record o plataformas oficiales asociadas.