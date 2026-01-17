0

Lotería de Boyacá de HOY, sábado 17 de enero: resultados oficiales y número ganador del ÚLTIMO SORTEO

El juego de la Lotería de Boyacá llega HOY EN VIVO con una nueva edición que podría convertirte en el nuevo millonario de Colombia. ¿Tendrás suerte? Revisa AQUÍ.

Lotería de Boyacá: revisa los resultados del juego hoy, 17 de enero
En Colombia, se jugará una nueva edición de la Lotería de Boyacá HOY, sábado 17 de enero de 2026 y brindará a los participantes la oportunidad de poder obtener alguno de los premios que se ofrecen. Si eres uno de los que compró su boleto para el juego entonces AQUÍ te contaremos todos los detalles para que te mantengas atento.

¿Cuáles fueron los últimos resultados de la Lotería de Boyacá?

El pasado sábado 10 de enero, el número ganador de la Lotería de Boyacá fue el siguiente: 9 -0 - 3- 6. Asimismo, la serie de este juego fue: 207

¿Qué días se emite la Lotería de Boyacá?

Este juego en Colombia sale solo los días sábados sin falta y puedes visualizarlo a partir de las 10:30 p. m. (hora de Colombia), pero es importante tener en cuenta que el resultado del premio mayor se publica alrededor de las 10:40 p. m.

¿Cuál es el plan de premios de la Lotería de Boyacá?

  • 1 Premio Mayor de $15.000.000.000
  • 1 Seco Premio Fortuna de $1.000.000.000.
  • 1 Secos Premio Alegría de $300.000.000.
  • 1 Secos Premio Esperanza de $100.000.000.
  • 4 Secos Premio Berraquera de $50.000.000.
  • 15 Secos Premio Optimismo de $20.000.000.
  • 38 Secos Premio Valentía de $10.000.000.
  • Pago al Premio Mayor en diferente serie $4.800.000.

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Boyacá?

En el caso de que el premio tenga un valor menor a $10 millones, se puede cobrar en cualquier agencia distribuidora del país sin problemas. Si el premio pertenece al Plan de Premios se transfiere a la cuenta relacionada y si es parte de los promocionales, entonces se paga el premio ganado.

