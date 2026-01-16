Sinuano Día y Noche EN VIVO de HOY, viernes 16 de enero: resultados y números ganadores en Colombia

Este viernes 16 de enero del 2026, el Sinuano Día y Noche vuelve con sus dos ediciones que buscan premiar a los afortunados participantes. ¿Quieres saber a qué hora se realizan los sorteos y cuáles son las estadísticas? En esta nota te brindamos todos los detalles que debes conocer sobre el popular juego colombiano, así como los resultados EN VIVO de los números ganadores.

Sinuano Día y Noche EN VIVO de HOY, viernes 16 de enero 2026: ver resultados del último sorteo 10:04 Por qué el sorteo se llama Sinuano El nombre Sinuano está relacionado con el río Sinú, uno de los principales de Colombia, que atraviesa el departamento de Córdoba y desemboca en el mar Caribe. La lotería y sus sorteos se llaman Sinuano Día y Noche porque son operados desde la región cordobesa. 09:04 Bienvenidos Este viernes 16 de enero, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿A qué hora se juega el Sinuano Día y Noche?

El Sinuano Día y Noche se juega de lunes a domingo a las 2:30 pm y las 10:30 pm, respectivamente. Pero los domingos y feriados el horario nocturno cambia a las 8:30 p.m. (hora colombiana).

El Sorteo Sinuano es un popular juego de azar oficial de Colombia.

Estadística del Sinuano Día y Noche

Los números más frecuentes en los sorteos del Sinuano son: 2, 8, 0, 9, mientras que los dígitos que menos salen son: 4, 5, 7, 3. Ten en cuenta esta información al momento de elegir tu boleto.

Plan de premios del Sorteo Sinuano Día y Noche