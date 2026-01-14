Resultados del Sinuano Día y Noche de HOY, miércoles 14 de enero EN VIVO: números ganadores y qué jugó

El Sinuano Día y Noche de hoy, miércoles 14 de enero de 2026, vuelve a generar expectativa entre miles de apostadores que buscan acertar los números ganadores del día. Este popular juego de azar colombiano ofrece dos sorteos diarios y se mantiene como uno de los más consultados por su frecuencia y premios constantes.

Resultados del Sinuano Día y Noche de hoy, miércoles 14 de enero de 2026 en vivo 10:13 Dónde comprar los boletos del Sinuano Día y Noche Los boletos para el sorteo Sinuano Día y Noche se pueden comprar de las siguientes maneras: en puntos de venta autorizados de SuperGIROS y en el sitio web oficial de Red de Servicios de Córdoba Record o mediante plataformas digitales autorizadas que tengan convenio. 09:13 ¡Bienvenidos! Este miércoles 14 de enero, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

Para esta jornada, los jugadores están atentos al desarrollo del Sinuano Día, que se sortea en horas de la tarde, y al Sinuano Noche, programado justamente para la noche. En esta nota de Líbero.pe se publicarán los resultados oficiales apenas sean confirmados, junto con el detalle de qué jugó en cada sorteo.

Resultados del Sinuano Día y Noche del martes 13 de enero

Sinuano Día:

Sinuano Noche:

¿A qué hora se juegan el Sinuano Día y Noche este miércoles?

El Sinuano Día se realiza aproximadamente a las 2:30 p. m., mientras que el Sinuano Noche se sortea cerca de las 10:30 p. m. Estos horarios se mantienen de forma regular durante toda la semana, incluido los días miércoles.

Los resultados suelen difundirse minutos después de cada sorteo a través de los canales oficiales y medios digitales especializados.

¿Dónde ver los resultados del Sinuano Día y Noche?

Los resultados oficiales del Sinuano Día y Noche pueden revisarse a través de las plataformas autorizadas del sorteo y en este espacio de Líbero, ya que actualizaremos los datos apenas sean confirmados por la entidad organizadora.