Sinuano Día HOY, lunes 12 de enero EN VIVO: resultados y últimos números del sorteo colombiano

El sorteo Sinuano jugará EN VIVO este lunes 12 de enero en sus ediciones de Día y Noche. ¿Podrás ser uno de los afortunados ganadores? Si quieres conocer a detalles cómo jugar, a qué hora ver los resultados y mucho más, quédate en las siguientes líneas.

Sinuano Día y Noche HOY, lunes 12 de enero 2026 EN VIVO: resultados 11:52 Cómo cobrar los premios del Sinuano Para cobrar los premios del Sinuano, el ganador debe presentar el billete o tiquete original en buen estado en los puntos autorizados por la Lotería del Sinú o en los lugares oficiales de venta donde se adquirió. 11:03 Dónde comprar los boletos del Sinuano Día y Noche Los boletos para el sorteo Sinuano Día y Noche se pueden comprar de las siguientes maneras: en puntos de venta autorizados de SuperGIROS y en el sitio web oficial de Red de Servicios de Córdoba Record o mediante plataformas digitales autorizadas que tengan convenio. 10:12 Plan de premios del sorteo Sinuano Si aciertas las 4 cifras en su orden exacto , el premio es la apuesta multiplicada 4 500 veces.

Si aciertas 3 cifras en orden , la apuesta se multiplica aproximadamente 400 veces.

Si aciertas 2 cifras en orden , la apuesta se multiplica 50 veces.

, la apuesta se multiplica 50 veces. Si aciertas 1 sola cifra, la apuesta se multiplica 5 veces. 09:16 ¡Bienvenidos! Este lunes 12 de enero, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

Resultados del Sinuano Día de HOY, 12 de enero

Los números ganadores que saldrán en la lotería colombiana, podrás corroborarlos y revisarlos AQUÍ en Líbero desde las 14:30 horas.

Número ganador: PENDIENTE

La Quinta: PENDIENTE

¿Dónde ver el Sinuano EN VIVO?

El popular sorteo de Colombia, se transmite por el canal Telecaribe. Si quieres ver cómo salen las bolillas ganadoras, no te pierdas el EN VIVO a diario.

¿A qué hora se realiza el Sinuano?

La lotería del Sinuano Día se emite de lunes a domingo a las 14:30 horas y en el caso del Sinuano Noche, empieza exactamente a las 22:30 horas, ofreciendo a los participantes la oportunidad de multiplicar su inversión en gran magnitud.

¿Dónde se puede jugar el chance del Sinuano?

Este sorteo se compra en puntos de venta autorizados de SuperGiros S.A., los cuales están ubicados en todo el país. También es posible jugar ONLINE vía página web de SuperGiros S.A. o de operadores de juegos de azar permitidos.