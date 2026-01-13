Sinuano Día de HOY, martes 13 de enero EN VIVO: resultados del último sorteo y números ganadores

Este martes 13 de enero del 2026 puede ser tu día de suerte gracias al Sinuano Día y Noche de Colombia. Este popular chance llega con su plan de premios, así que si quieres participar, no te puedes perder toda la información que tenemos para ti. ¿A qué hora juega, dónde ver y cuáles son los números ganadores? Sigue AQUÍ los resultados EN VIVO de este último sorteo.

¿A qué hora juega el Sinuano?

La primera edición, Sinuano Día, se juega a las 2:30 pm y el Sorteo Noche a las 10:30 pm. Sin embargo, este último cambia su horario los domingos y feriados a las 8:30 p.m.

¿Cómo se determinan los premios del sorteo Sinuano?

Los premios del sorteo Sinuano Día y Noche se otorgan según la cantidad de números que coincidan en tu boleto con las bolillas ganadoras de las ediciones. Cuantos más aciertos tengas, mayor será el monto que tendrá tu premio.

Sorteo Sinuano: ¿Cómo reclamar los premios?

Los participantes del chance Sinuano Día y Noche pueden reclamar sus premios presentando el billete ganador en buen estado, en una de las agencias oficiales de la Lotería de Colombia a nivel nacional.