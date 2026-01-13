0

Sinuano Día de HOY, martes 13 de enero EN VIVO: resultados del último sorteo y números ganadores

El Sinuano Día y Noche regresa este martes 13 de enero para premiar a los afortunados participantes. AQUÍ podrás saber a qué hora juega el sorteo y resultados.

Angie De La Cruz
Revisa los resultados del último sorteo del Sinuano Día y Noche de HOY, martes 13 de enero 2026.
Revisa los resultados del último sorteo del Sinuano Día y Noche de HOY, martes 13 de enero 2026. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
COMPARTIR

Este martes 13 de enero del 2026 puede ser tu día de suerte gracias al Sinuano Día y Noche de Colombia. Este popular chance llega con su plan de premios, así que si quieres participar, no te puedes perder toda la información que tenemos para ti. ¿A qué hora juega, dónde ver y cuáles son los números ganadores? Sigue AQUÍ los resultados EN VIVO de este último sorteo.

Sinuano de hoy, 12 de enero: revisa lo último de los resultados

PUEDES VER: ¿Ganaste? Sinuano Día y Noche resultados del último sorteo del lunes festivo 12 de enero 2026

Sinuano Día de HOY, martes 13 de enero EN VIVO: resultados y números ganadores

09:27
13/1/2026

¡Bienvenidos al sorteo Sinuano de HOY, 13 de enero!

El sorteo Sinuano llega este martes EN VIVO y si no te quieres perder cada incidencia, AQUÍ te contamos todo lo que tienes que saber desde antes que salgan los resultados. ¡No te lo pierdas!

¿A qué hora juega el Sinuano?

La primera edición, Sinuano Día, se juega a las 2:30 pm y el Sorteo Noche a las 10:30 pm. Sin embargo, este último cambia su horario los domingos y feriados a las 8:30 p.m.

¿Cómo se determinan los premios del sorteo Sinuano?

Los premios del sorteo Sinuano Día y Noche se otorgan según la cantidad de números que coincidan en tu boleto con las bolillas ganadoras de las ediciones. Cuantos más aciertos tengas, mayor será el monto que tendrá tu premio.

Sorteo Sinuano: ¿Cómo reclamar los premios?

Los participantes del chance Sinuano Día y Noche pueden reclamar sus premios presentando el billete ganador en buen estado, en una de las agencias oficiales de la Lotería de Colombia a nivel nacional.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Horóscopo de hoy, martes 13 de enero de 2026: revisa el mejor tarot de Josie Diez Canseco

  2. Sinuano Noche HOY, lunes festivo 12 de enero EN VIVO: resultados y últimos números del sorteo colombiano

  3. Lotería de Boyacá, sábado 10 de enero: RESULTADO y números ganadores del último sorteo

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

PRECIO

S/ 54.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano