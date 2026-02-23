Alejandro Sanz en Lima 2026: este sería el SETLIST CONFIRMADO para los conciertos de este 25 y 26 de febrero
Alejandro Sanz tendrá dos esperados shows en Lima durante esta semana y AQUÍ podrás revisar qué canciones conforman el setlist.
¡Empezó la cuenta regresiva! Alejandro Sanz ya está en Lima para alistar los detalles de lo que será su presentación en el Estadio Nacional este miércoles 25 y jueves 26 de febrero. Los fanáticos esperan con ansias verlo en vivo sobre el escenario del recinto para corear sus más grandes éxitos.
El popular cantante español aterrizó en Perú la mañana de este 22 de febrero y fue recibido por miles de fans que lo esperaron fuera del hotel JW Marriott, en Miraflores. Sanz no dudó en firmar autógrafos, saludar a sus seguidores y mostrar una sonrisa frente a todo el grupo que festejaba su llegada.
Alejandro Sanz tendrá dos conciertos en Lima / FOTO: Instagram
Estas fueron las previas al evento que prepara el intérprete de 57 años, quien hace que hace vibrar a más de uno al ritmo de sus baladas. Ante ello, muchos se preguntan por el setlist que sonará en los conciertos. Conoce AQUÍ qué canciones icónicas son parte de su gira mundial '¿Y ahora qué?'.
¿Todavía hay entradas para el show de Alejandro Sanz en Lima?
Las entradas para sus presentaciones del miércoles 25 y jueves 26 de febrero en el Estadio Nacional se agotaron en tiempo récord, por lo cual ya no hay opción a comprar boletos actualmente.
Setlist para el concierto de Alejandro Sanz en Lima
- Desde cuando
- Capitán Tapón
- La música no se toca
- Por bandera
- Bésame
- A la primera persona
- Mi soledad y yo
- El vino de tu boca
- Try to Save Your Song
- Quisiera ser
- Hoy no me siento bien
- Regálame la silla donde te esperé
- Amiga mía
- Deja que te bese
- Cuando nadie me ve
- El alma al aire
- Mi Marciana
- Aquello que me diste
- Yo te traigo… 20 años
- No es lo mismo
- Y, ¿si fuera ella?
- ¿Lo ves?
- Las guapas
- Corazón partío
¿Cuáles eran los precios para Alejandro Sanz en Lima?
- Platinum Central Asiento Numerado: S/ 565,00
- Platinum Lateral Asiento Numerado: S/ 459,00
- VIP Asiento Numerado: S/ 399,00
- Preferencial: S/ 282,00
- Occidente 1 Numerado: S/ 459,00
- Occidente 2 Numerado: S/ 365,00
- Oriente 1 Numerado: S/ 459,00
- Oriente 2 Numerado: S/ 399,00
- Tribuna Norte: S/ 194,00
