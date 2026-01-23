Precios de BTS en Lima 2026: estos serían los posibles montos para conciertos del 9 y 10 de octubre

La popular banda de K-pop, BTS, anunció por todo lo alto su regreso a los escenarios e hizo público hace unos días que llegará al Perú con dos conciertos ya programados para el próximo 9 y 10 de octubre. Por este motivo, miles de fans se encuentran a la expectativa por conocer cómo será la venta de entradas.

Por el momento, lo único confirmado oficialmente son las fechas de shows, ya que ni el recinto, ni los costos de los boletos o zonas, han sido informados a través de algún medio autorizado por la agrupación. Sin embargo, los fanáticos recibieron datos aproximados de lo que serían los precios.

En las últimas horas circularon algunos montos que podrían ser muy cercanos a lo que será la venta de tickets en Lima, pues aunque todavía no hay información clara sobre ello, la página de Eventos Lima en Instagram, compartió una imagen con cifras calculadas según la venta en México.

Se estima que las entradas regulares podrían oscilar entre los S/ 339 y S/ 2,557, mientras que los paquetes VIP con beneficios exclusivos podrían superar los S/ 4,000. No obstante, es importante considerar que todo dependerá de cómo sea la distribución en Lima, Perú.

Posibles precios para BTS en Lima 2026

Platino A: S/2.557

Platino B: S/1.717

Verde: S/1.627

Naranja A: S/1.537

Secciones 101-108: S/858

Naranja B: S/949

PDC: S/545

Naranja C: S/339

BTS tendría entradas hasta de 2,000 soles en Perú / FOTO: Eventos Lima

Es importante recalcar que estos precios en soles solo fueron convertidos de los costos para los shows en México, que se llevarán a cabo el próximo 7, 9 y 10 de mayo de 2026. La preventa se realizó el 23 de enero a las 09:00 A.M. para los primeros dos eventos y a las 12:00 P.M para el último.

Fechas de conciertos de BTS en Sudamérica

1 y 2 de octubre - Bogotá, Colombia

8 y 9 de octubre - Lima, Perú

15 y 16 de octubre - Santiago, Chile

22 y 23 de octubre - Buenos Aires, Argentina

27, 29 y 30 de octubre - Sao Paulo, Brasil

¿Dónde se venderán las entradas para BTS en Lima?

Hasta la fecha no se ha brindado informes acerca de la plataforma que será la encargada de realizar la venta de los boletos para BTS en Lima. Se recomienda estar al tanto de lo que indique la productora oficial.

¿En qué lugar será el concierto de BTS en Lima?

La ubicación para el espectáculo de BTS en Lima todavía no se ha confirmado, pero se espera que sea un espacio de gran capacidad, como el Estadio Nacional o quizá el Estadio San Marcos.