Bad Bunny comete error y confunde a Perú con Chile en pleno concierto -VIDEO
Bad Bunny realizaba su concierto del disco 'Debí tirar más fotos' en Lima y cometió un grosero error al confundir a Perú con Chile.
Bad Bunny, quien realiza su primera presentación de los dos conciertos en Lima por su disco 'Debi Tirar Más Fotos', gritó a los cuatro vientos el nombre de Chile mientras se encontraba en Perú. Este controvertido momento ocurrió momentos antes de que el 'Conejo Malo' empezara a cantar su canción 'Veldá'.
Bad Bunny gritó Chile en vez de Perú en pleno concierto en vivo
Bad Bunny se encuentra realizando su gira mundial por los continentes de América, Europa, Asia y Oceanía, y este 16 y 17 de enero de 2026 le tocó a Perú presenciar al cantante de reguetón.
Sin embargo, desde un Estadio Nacional lleno, Benito continuaba con su actuación y se disponía a interpretar su canción 'Veldá'; sin embargo, cometió un error que desconcertó a todos los seguidores presentes en el evento, al gritar "Chile" en lugar de "Perú".
Esta confusión fue registrada por varios usuarios que estaban compartiendo en vivo a través de sus transmisiones en TikTok el concierto, y al escuchar el nombre del país vecino, empezaron a preguntarse qué estaba sucediendo.
Video: Diego (TikTok)
Bad Bunny, quien quería pasar desapercibido por todos, no le dio tanta importancia a este curioso momento y continuó cantando su canción, la cual es una de las tantas que están en el Setlist de la gira 'Debí Tirar Más Fotos'.
Las canciones que cantará Bad Bunny en Perú
Bad Bunny tendrá dos fechas para vivir un momento mágico junto a sus fanáticos en Lima. Por eso, el 16 y 17 de enero, Benito ya tiene confirmadas las canciones que cantará en el Estadio Nacional. Sin embargo, también habrá sorpresas. Aquí tienes el setlist oficial:
Primer acto en el escenario principal
- La mudanza
- Calladita
- Pitorro de coco
- Weltita
- Baile inolvidable
- Nueva Yol
Segundo acto en 'la Casita'
- Veldá
- Tití me preguntó
- Neverita
- Si veo a tu mamá
- Voy a llevarte a PR
- Me porto bonito
- No me conoce - Remix
- Bichiyal
- Yo perreo sola
- Efecto
- Safaera
- Diles
- Mónaco
- Canción sorpresa
- Café con ron
Tercer acto en el escenario principal
- Ojitos lindos
- La canción
- Kloufrens
- Dákiti
- El apagón
- Bokete
- DTMF
- Eoo
