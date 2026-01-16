Bad Bunny concierto en Lima: horarios ESPECIALES del Metropolitano y Corredor Azul este 16 y 17 de enero

Bad Bunny ya está a poco de presentar su primer show en Lima HOY, 16 de enero, y los fanáticos se alistan para asistir en las primeras filas. En este marco, si todavía no sabes cómo volver a casa después del evento, AQUÍ te contamos que la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ha dado una excelente noticia sobre su horario para los dos días de concierto.

De acuerdo a la entidad, durante este fin de semana en el que el 'conejo malo' hará vibrar a sus fanáticos en el Estadio Nacional, el Metropolitano y el Corredor Azul extenderán sus horarios para que todos los seguidores del cantante puedan salir del recinto sin problemas y llegar a casa con seguridad.

"Este viernes 16 y sábado 17 de enero, Bad Bunny se presenta en Lima, y el Metropolitano ampliará el horario de la Estación Estadio Nacional para tu retorno al norte y sur de Lima", ha señalado la ATU para información del público. Conoce los detalles a continuación.

Nuevos horarios de Metropolitano y Corredor Azul por concierto de Bad Bunny

La ATU confirmó que el servicio del Metropolitano estará funcionando hasta la medianoche, y de igual manera pasará con la atención del Corredor Azul, que reforzará la ruta 301 hacia Barranco, Miraflores y el Rímac.

ATU confirma extensión de horarios por concierto de Bad Bunny en Lima / FOTO: ATU

En busca de mayores facilidades y opciones de movilización en beneficio de los ciudadanos, las autoridades correspondientes también anunciaron cuáles son todos los paradores de taxis autorizados para quienes prefieran irse por este medio.

¿A qué hora se abren las puertas de los conciertos de Bad Bunny?

La última información del evento, asegura que las puertas del Estadio Nacional se abrirán a las 3.00 p. m. en ambos conciertos de Bad Bunny en Lima. Se recomienda llegar con tiempo, teniendo en cuenta que el artista tiene sus presentaciones previstas para iniciar desde las 9.00 p. m.