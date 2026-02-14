Resultados Lotería de Boyacá de HOY, sábado 14 de febrero: números ganadores y premio mayor del último sorteo

Este sábado 14 de febrero, en plena celebración de San Valentín, la Lotería de Boyacá realiza un nuevo sorteo que podría convertir el día del amor en una fecha inolvidable para miles de jugadores. Con su tradicional premio mayor de $15.000 millones de pesos, un bono adicional de 20 mil pesos y múltiples incentivos, este popular juego colombiano vuelve a despertar la ilusión en Colombia.

¿A qué hora se juega la Lotería de Boyacá?

La Lotería de Boyacá se juega todos los sábados en horas de la noche en Colombia. Por lo general, el sorteo comienza alrededor de las 10:30 p. m., mientras que el anuncio del premio mayor suele darse cerca de las 10:40 p. m. o 10:42 p. m. (hora colombiana).

¿Dónde comprar boletos de la Lotería de Boyacá?

Puedes comprar boletos de la Lotería de Boyacá a través de distintos canales oficiales tanto presenciales como virtuales. Los billetes se venden en puntos autorizados como Baloto, Puntos Gana, Paga Todo, máquinas LottiRed o Sipaga y con vendedores acreditados en varias ciudades de Colombia.

Además, existe la opción de adquirirlos por internet mediante plataformas oficiales como LottiRed o Loticolombia, lo que permite elegir número y comprar desde cualquier lugar de forma segura.

Billete de la Semana de la Lotería de Boyacá de hoy, sábado 14 de febrero.

¿Cuáles son los secos de la Lotería de Boyacá?

Los secos de la Lotería de Boyacá son premios secundarios que se entregan además del premio mayor y forman parte del plan oficial de premios del sorteo. Estos incluyen diferentes categorías con montos millonarios, entre ellos un seco denominado Fortuna de aproximadamente 1.000 millones de pesos, otros secos como Alegría de unos 300 o 400 millones, Esperanza de 100 millones, varios secos de 50 millones, además de numerosos premios de 20 y 10 millones.