Resultados Lotería del Cauca de HOY, sábado 14 de febrero: ÚLTIMOS NÚMEROS ganadores del sorteo
La Lotería del Cauca se emite nuevamente HOY, 14 de febrero y AQUÍ podrás verificar si tuviste suerte con los resultados que saldrán.
La Lotería del Cauca llega HOY, sábado 14 de febrero de 2026, en una edición más que podría convertirte en el nuevo millonario de Colombia. Entérate AQUÍ qué resultados salieron y cuál fue la combinación ganadora en el juego que se emitirá durante este San Valentín. ¡Te deseamos mucha suerte!
Resultados de la Lotería del Cauca de HOY, 14 de febrero
- Números ganadores: PENDIENTE
- Serie: PENDIENTE
¿A qué hora juega la Lotería del Cauca?
La Lotería del Cauca se realiza todos los días sábados a las 11:00 pm y se puede visualizar en vivo a través de la señal que emite TELEPACIFICO.
¿Cuánto cuesta el billete de la Lotería del Cauca?
El costo del actual plan de premios para este sorteo que es de $8.000 millones cuesta $16.000 mil pesos. El billete consta de 4(cuatro) fracciones.
Resultados de la última Lotería del Cauca
De acuerdo a la última información, el número ganador del Premio Mayor que resultó el pasado sábado 7 de febrero de 2026 fue el 1156 de la serie 099.
¿Cómo cobrar los premios de la Lotería del Cauca?
Si obtuviste el Premio Mayor, es necesario acercarse a la Oficina Comercial de la Lotería del Cauca con el billete o las fracciones ganadoras, el RUT, una certificación bancaria y la cédula de ciudadanía. Al verificarse el billete, se levantará el acta correspondiente para que se haga el pago.
