Sinuano Día de HOY, sábado 14 de febrero EN VIVO: resultados y números ganadores del último sorteo

Este sábado 14 de febrero regresa el Sinuano Día y Noche con nuevas ediciones. AQUÍ podrás acceder a los resultados EN VIVO y números ganadores que caerán.

Angie De La Cruz
Revisa los resultados EN VIVO del último sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 14 de febrero.
Revisa los resultados EN VIVO del último sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 14 de febrero. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
Este sábado 14 de febrero, Día de San Valentín, el sorteo de Sinuano Día y Noche llega con una nueva oportunidad para tentar a la suerte y convertir esta fecha especial en un recuerdo inolvidable. Miles de jugadores siguen de cerca este popular juego colombiano, que ofrece dos oportunidades diarias de ganar y mantiene la expectativa en cada edición.

Sigue EN VIVO el último sorteo del Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 13 de febrero de 2026 en Colombia.

PUEDES VER: Resultado Sinuano Día y Noche del viernes 13 de febrero: cómo jugó el último sorteo

resultados en vivo Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 14 de febrero 2026

09:47
14/2/2026

Bienvenidos

Este sábado 14 de febrero, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿A qué hora juega el Sinuano?

El Sinuano Día y Noche se lleva a cabo de lunes a sábado a las 2:30 pm y las 10:30 pm, respectivamente. Mientras que los domingos y feriados el horario nocturno cambia a las 8:30 p.m. (hora de Colombia).

Sinuano

El sorteo Sinuano de este sábado se jugará a las 2:30 y 10:30 p. m.

¿Cómo se determinan los premios del sorteo Sinuano?

Los premios del sorteo Sinuano Día y Noche se otorgan, según la cantidad de números que coincidan en tu boleto con las bolillas ganadoras de las ediciones. Cuantos más aciertos tengas, mayor será monto tendrá tu premio.

¿Dónde comprar boletos del Sinuano?

Los boletos del sorteo Sinuano se pueden comprar en puntos de venta autorizados de chance y lotería en Colombia, que son los establecimientos oficiales. También es posible adquirirlos a través de la página web oficial de Record, que permite comprar el boleto en línea desde cualquier lugar del país.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

