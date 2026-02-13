0
Sorteo Sinuano Día HOY, viernes 13 de febrero EN VIVO: sigue los resultados del último juego

Sigue EN VIVO el último sorteo del Sinuano Día, que hoy juega a las 2:30 p. m. AQUÍ podrás acceder a los resultados y números ganadores. ¡Mucha suerte!

Angie De La Cruz
Sigue EN VIVO el último sorteo del Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 13 de febrero de 2026 en Colombia.
Sigue EN VIVO el último sorteo del Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 13 de febrero de 2026 en Colombia. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
El Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 13 de febrero del 2026, ofrece un diverso plan de premios, que puede cambiar su vida. ¿Ya adquirió su boleto? Si está pensando en participar del último juego, en esta nota podrá acceder a toda la información sobre las recientes ediciones y seguir EN VIVO el sorteo para revisar los resultados. ¡Le deseamos mucha suerte!

Accede a los resultados del último sorteo Sinuano Día y Noche del jueves 12 de febrero.

PUEDES VER: Sinuano Día y Noche del jueves 12 de febrero: resultados y números ganadores del último sorteo

Resultados Sinuano Día y Noche: sigue EN VIVO el último sorteo de HOY, viernes 13 de febrero de 2026

10:37
13/2/2026

Cómo se juega el sorteo Sinuano

El sorteo Sinuano se juega eligiendo un número de tres cifras, que va del 000 al 999, antes de la hora del sorteo. El jugador gana si el número comprado coincide exactamente con el resultado oficial del sorteo correspondiente, Día o Noche.

09:31
13/2/2026

Bienvenidos

Este viernes 13 de febrero, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿A qué hora se juega el Sinuano?

La primera edición, Sinuano Día, se juega a las 2:30 p. m. y el Sorteo Noche a las 10:30 p. m. Sin embargo, este último cambia su horario los domingos y feriados a las 8:30 p. m.

¿Dónde ver los resultados del sorteo Sinuano?

El juego del Sinuano Día y Noche se pueden sintonizar a través del canal oficial Telecaribe o mediante la página de YouTube de Record o Resultados de loterías y Chances en Colombia.

¿Cuáles son los premios del Sorteo Sinuano?

Los premios del sorteo colombiano se otorgan, de acuerdo a la cantidad de aciertos. Revisa la lista completa y conoce cuánto puedes ganar, según los números que coinciden con las balotas:

  • Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta.
