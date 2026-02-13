Sorteo Sinuano Día HOY, viernes 13 de febrero EN VIVO: sigue los resultados del último juego

El Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 13 de febrero del 2026, ofrece un diverso plan de premios, que puede cambiar su vida. ¿Ya adquirió su boleto? Si está pensando en participar del último juego, en esta nota podrá acceder a toda la información sobre las recientes ediciones y seguir EN VIVO el sorteo para revisar los resultados. ¡Le deseamos mucha suerte!

Resultados Sinuano Día y Noche: sigue EN VIVO el último sorteo de HOY, viernes 13 de febrero de 2026 10:37 Cómo se juega el sorteo Sinuano El sorteo Sinuano se juega eligiendo un número de tres cifras, que va del 000 al 999, antes de la hora del sorteo. El jugador gana si el número comprado coincide exactamente con el resultado oficial del sorteo correspondiente, Día o Noche. 09:31 Bienvenidos Este viernes 13 de febrero, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿A qué hora se juega el Sinuano?

La primera edición, Sinuano Día, se juega a las 2:30 p. m. y el Sorteo Noche a las 10:30 p. m. Sin embargo, este último cambia su horario los domingos y feriados a las 8:30 p. m.

¿Dónde ver los resultados del sorteo Sinuano?

El juego del Sinuano Día y Noche se pueden sintonizar a través del canal oficial Telecaribe o mediante la página de YouTube de Record o Resultados de loterías y Chances en Colombia.

¿Cuáles son los premios del Sorteo Sinuano?

Los premios del sorteo colombiano se otorgan, de acuerdo a la cantidad de aciertos. Revisa la lista completa y conoce cuánto puedes ganar, según los números que coinciden con las balotas: