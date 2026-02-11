Sinuano Día y Noche de HOY, miércoles 11 de febrero, EN VIVO: resultados del ÚLTIMO SORTEO

El sorteo Sinuano Día y Noche llega en una nueva edición HOY, miércoles 11 de febrero, y AQUÍ podrás enterarte si le suerte estará de tu lado con las bolillas que salgan en ambas jugadas. ¿Compraste tu boleto? Revisa EN VIVO las incidencias y resultados para comprobar qué números fueron los afortunados.

resultados Sinuano Día y Noche de HOY, miércoles 11 de febrero 2026, EN VIVO 09:20 Bienvenidos Este miércoles 11 de febrero, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

Resultados del Sinuano Día de HOY, 11 de febrero

Números ganadores: PENDIENTE

PENDIENTE La Quinta: PENDIENTE

Horario del Sinuano Día y Noche

Estos juegos se realizan de lunes a domingo. El Sinuano Día, sale en vivo a las 2:30 p.m. Por otro lado, el Sinuano Noche se emite habitualmente a partir de las 10:30 p.m., excepto los domingos y festivos, que juega a las 8:30 p.m.

¿Dónde jugar el Sinuano?

Este sorteo en Colombia, se puede comprar en puntos de venta autorizados de SuperGiros S.A., los cuales están ubicados en todo el país. Asimismo, puedes acudir a la página web de SuperGiros S.A. o de operadores de juegos de azar.

Premios del Sinuano

Si aciertas las 4 cifras en su orden exacto , el premio es la apuesta multiplicada 4 500 veces.

, el premio es la apuesta multiplicada 4 500 veces. Si aciertas 3 cifras en orden , la apuesta se multiplica aproximadamente 400 veces.

, la apuesta se multiplica aproximadamente 400 veces. Si aciertas 2 cifras en orden , la apuesta se multiplica 50 veces.

, la apuesta se multiplica 50 veces. Si aciertas 1 sola cifra, la apuesta se multiplica 5 veces.

¿Cuánto cuesta jugar el Sinuano?

La popular lotería ofrece alternativas de apuesta que fueron establecidas pensando en los distintos presupuestos de los participantes. Los valores que van entre $500 y $25.000.