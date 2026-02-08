0
Sporting Cristal vs Melgar por Liga 1

Sinuano Día de HOY, domingo 8 de febrero EN VIVO: resultados y números ganadores del último sorteo

Este domingo 8 de febrero regresa el Sinuano Día y Noche con nuevas ediciones. AQUÍ podrás acceder a los resultados EN VIVO y números ganadores que caerán.

Angie De La Cruz
Revisa los resultados del Sinuano Día y Noche de HOY, domingo 8 de febrero.
Revisa los resultados del Sinuano Día y Noche de HOY, domingo 8 de febrero. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
El Sinuano Día emociona a miles de participantes en Colombia, quienes pondrán a prueba su suerte HOY, domingo 8 de febrero. En esta nota de Líbero, podrá seguir todos los detalles de este popular chance, además, siga el sorteo EN VIVO para conocer los resultados y números ganadores. ¡Mucha suerte!

Revisa los resultados EN VIVO del último sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 7 de enero de 2026.

PUEDES VER: Resultado Sinuano Día y Noche del sábado 7 de enero: sigue el último sorteo y números ganadores

Sinuano Día de HOY, domingo 8 de febrero EN VIVO: resultados del último sorteo

09:17
8/2/2026

¡Bienvenido a un sorteo más del Sinuano!

Revisa AQUÍ las últimas incidencias del sorteo Sinuano Día y Noche, y no te pierdas qué resultados saldrán en el juego durante ambas ediciones.

¿A qué hora juega el Sinuano?

El sorteo Sinuano Día se realiza todos los días alrededor de las 2:30 p. m. hora de Colombia, mientras que el Sinuano Noche se juega aproximadamente a las 10:30 p. m., con un horario adelantado a las 8:30 p. m. en domingos y festivos.

¿Cómo jugar el sorteo Sinuano?

El sorteo Sinuano es un juego de azar muy popular en Colombia que se juega eligiendo un número de cuatro cifras, que va del 0000 al 9999. Para participar, el jugador debe comprar su boleto antes del horario del sorteo y seleccionar su número favorito o uno al azar. El premio se obtiene si las cuatro cifras coinciden en el mismo orden con el número ganador que se extrae oficialmente.

¿Dónde comprar boletos del Sinuano?

Los boletos del sorteo Sinuano en Colombia se pueden comprar principalmente de dos formas: en puntos de venta autorizados en todo el país, como locales de chance, agencias de lotería y establecimientos habilitados donde frecuentemente venden los tickets físicamente; y a través de la página web oficial de Record o plataformas digitales autorizadas.

AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

