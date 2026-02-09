- Hoy:
Sinuano Día y Noche de HOY, lunes 9 de febrero, EN VIVO: revisa los resultados del último sorteo
HOY, 9 de febrero, el Sinuano Día y Noche llega con una nueva emisión que podría convertirte en el ganador absoluto. ¿Tendrás suerte?
El sorteo Sinuano Día y Noche se emitirá HOY, lunes 9 de febrero EN VIVO y AQUÍ te indicaremos si resultaste ganador con las combinaciones de cada emisión. ¡Te deseamos mucha suerte! No te pierdas las incidencias del juego en Colombia desde la transmisión de Líbero.
PUEDES VER: RESULTADOS Sinuano Día y Noche del domingo 8 de febrero: números ganadores del último sorteo
resultados en vivo Sinuano Día y Noche de HOY, lunes 9 de febrero
Bienvenidos
Este lunes 9 de febrero, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.
Resultados Sinuano Día de HOY, 9 de febrero
- Números ganadores: PENDIENTE
- La Quinta: PENDIENTE
¿A qué hora sale EN VIVO el Sinuano?
El Sinuano Día se publica a las 02:30 P.M de cada día y en el caso del Sinuano Noche, este llega a las 10:30 P.M de lunes a sábado, pero los domingos, se puede visualizar desde las 08:30 P.M.
¿Cómo jugar al Sinuano?
En este caso, primero se debe elegir 4 números del 0 al 9, luego adquirir el boleto correspondiente. Finalmente, según la apuesta realizada tendrás que acertar unos números, unas posiciones o una combinación en un orden determinado.
Modalidades de apuesta del Sinuano
- 4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.
- 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.
- 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.
- 3 cifras combinado: acertar las tres cifras sin importar el orden
- 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras.
- 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.
¿Cuánto cuesta jugar al Sinuano?
Las apuestas de este sorteo están disponibles en los puntos autorizados, con montos que van desde $500 hasta $25.000, lo que facilita la participación muchos ciudadanos en el territorio.
